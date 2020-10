Video/ Milan Spezia (3-0) gol e highlights: tris rossonero e primato! (Serie A)

Il Milan vola in campionato dopo aver steso lo Spezia per 3-0. Gol e divertimento nel match Milan Spezia 3-0 giocato a San Siro, coi rossoneri che prendono il largo non prima del secondo tempo. I primi 45 minuti di gioco sono stati piuttosto bloccati, con la squadra di Pioli alla ricerca di spazi tra le maglie dei liguri senza successo. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno difeso con ordine e tutto sommato gli unici potenziali pericoli sono arrivati sui guizzi di Brahim Diaz. Nel secondo tempo il Milan ha indossato il suo vestito migliore, sprigionando il suo potenziale offensivo. Leao scalpita e riposizionato al centro dell’attacco dà il suo meglio: sull’asse Calhanoglu-Leao il Diavolo trova finalmente la rete del vantaggio. Su calcio di punizione, il portoghese ci mette lo zampino riscattando una prova fino a quel momento opaca. Il gol del vantaggio galvanizza il Milan, lo Spezia al contrario si perde. Così in pochi minuti Theo Hernandez e Leao mettono definitivamente in ghiaccio il punteggio, decretando il 3-0 finale. Al triplice fischio è dunque la formazione rossonera a godersi la vittoria ed un primato in classifica inaspettato, seppur condiviso con l’Atalanta di Gasperini. Il Milan arriva al derby, in programma il prossimo 18 ottobre, in vantaggio sull’Inter. Coi rientri dei big (Ibrahimovic, Rebic e Romagnoli) mister Stefano Pioli avrà a disposizione nuove frecce al suo arco. Lo Spezia, invece, dovrà ragionare sui black-out che hanno permesso ai rossoneri di allungare il passo con estrema facilità.

VIDEO MILAN SPEZIA 3-0: IL TABELLINO

Marcatori: 57’ Leao, 76’ Hernandez, 78’ Leao

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali (58’ Kessié), Krunic (58’ Bennacer); Saelemaekers, Brahim Diaz (71’ Hauge), Leao (83’ Maldini); Colombo (46’ Calhanoglu). All. Pioli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci (59’ Acampora), Pobega (77’ Bartolomei); Verde (59’ Agudelo), Galabinov (32’ Piccoli), Gyasi (77’ Mora). All. Italiano

Arbitro: Serra

Ammoniti: Ricci, Gyasi, Calhanoglu.

