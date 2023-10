Video/ Benevento Potenza (1-0) gol e highlights: ci pensa Masciangelo! (Serie C, 30 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO POTENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento supera il Potenza per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Andreoletti cominciano bene la sfida tentando di proporsi pericolosamente in avanti già al 7′ quando Ferrante sollecita il portiere avversario Gasparini con un colpo di testa insidioso. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 33′ grazie alla rete messa a segno da Masciangelo, il cui tiro è stato deviato in maniera decisiva da Verrengia.

Diretta/ Benevento Potenza (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Masciangelo! (Serie C, 30 ottobre 2023)

Al 38′ Bolsius fallisce un’opportunità per il raddoppio sparando a lato. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed è il solito Bolsius a sparare quindi in curva al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti allenati da mister Lerda suonano la carica al 58′ con Hadziosmanovic ed al 63′ con Asencio nonostante rischino al 61′ sulla nuova giocata di Ferrante ed al 65′ con Karic.

Diretta/ Potenza Sorrento (risultato finale 3-0): Rossetti si unisce alla festa (Serie C, 26 ottobre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca De Angeli, proveniente dalla sezione di Milano, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Benevento di portarsi a quota 22 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Potenza resta fermo a 14 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO POTENZA: IL TABELLINO

Benevento-Potenza 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 33′ Masciangelo(B).

BENEVENTO (3-4-1-2) – Paleari; Capellini, Pastina, Berra; Improta, Talia, Agazzi, Masciangelo; Karic; Ferrante, Bolsius. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, El Kaouakibi, Rillo, Terranova, Viscardi, Alfieri, Kubica, Pinato, Tello, Ciano, Carfora, Ciciretti, Sorrentino. All.: Matteo Andreoletti.

Diretta/ Foggia Benevento (risultato finale 0-0): vince l'equilibrio (Serie C, 26 ottobre 2023)

POTENZA (3-4-1-2) – Gasparini; Verrengia, Armini, Sbraga; Gyamfi, Candellori, Saporiti, Volpe; Di Grazia; Caturano, Asencio. A disp.: Alastra, Iacovino, Hristov, Maddaloni, Monaco, Steffé, Mata, Prezioso, Gagliano, Hadziosmanovic, Rossetti. All.: Franco Lerda.

Arbitro: Luca De Angeli (sezione di Milano).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO POTENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA