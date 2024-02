Video/ Benevento Sorrento (4-0) gol e highlights: derby senza storia al Vigorito (26 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO SORRENTO (4-0): LA PARTITA

Il Benevento supera il Sorrento con un poker al Vigorito in un derby senza storia. I padroni di casa restano secondi in graduatoria dietro alla Juve Stabia. Nella prima frazione i padroni di casa prendono in mano il match ma non riescono a sbloccarla. De Francesco ci prova su punizione, la barriera devia in angolo. Sinistro a giro dal limite di Vitale, la sfera termina contro il palo.

DIRETTA/ Benevento Sorrento (risultato finale 4-0): Simonetti cala il poker (26 febbraio 2024)

Nel secondo tempo il Benevento aggiusta la mira e trova gol a grappoli. Improta in mezzo, Ciano anticipa Todisco con Del Sorbo che respinge, a porta vuota sigla. Con il sinistro da fuori area Ciciretti la mette direttamente all’incrocio dei pali, grandissimo gol. Giocata del neo-entrato Bolsius che supera Badje e poi la piazza sul primo palo, gran gol. Talia per Simonetti che supera sul primo palo Del Sorbo.

DIRETTA/ Sorrento Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): i campani resistono! (19 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO SORRENTO (4-0): IL TABELLINO

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina (69′ Terranova); Improta, Pinato (85′ Talia), Nardi, Masciangelo (46’st Simonetti); Ciciretti, Lanini (69′ Bolsius), Starita (46’st Ciano). A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubica, Marotta, Ferrante, Agazzi, Rillo, Viscardi, Carfora. All.: Auteri

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Morichelli (66′ Badje); Vitiello (84′ Capasso), La Monica (75′ Scala), De Francesco, Cuccurullo (84′ Messori), Colombini; Vitale (84′ Bonavolontà), Ravasio. A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Loreto, Amendola, Ilardi, Petrone, Riccardi. All.: Maiuri

Diretta/ Picerno Benevento (risultato finale 1-2): Ciciretti-Carfora! (Serie C, 18 febbraio 2024)

Reti: 50′ Ciano (B), 62′ Ciciretti (B), 80′ Bolsius (B). 92′ Simonetti (B)

Ammoniti: Pastina (B), La Monica (S), Vitiello (S)

Recuperi: 2’pt, 4’st

Arbitro: Caldera di Como.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO SORRENTO













© RIPRODUZIONE RISERVATA