DIRETTA/ Benevento Sorrento video streaming tv: stasera sarà l’incrocio numero 28 (26 febbraio 2024)

DIRETTA BENEVENTO SORRENTO: I TESTA A TESTA

La diretta di Benevento Sorrento presenta un importante derby per la ventottesima giornata del campionato di serie C girone C, con i sanniti a caccia del secondo posto in classifica. All’interno della propria storia le due squadre campane si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 27 partite. L’ago della bilancia pende dalle parti del Benevento con 10 vittorie e altrettanti pareggi; le restanti 7 partite hanno avuto come vincitore il Sorrento. I gol totali del Benevento risultano essere 32 mentre quelli del Sorrento.

Chi ha fatto più gol in questo derby è Giampiero Clemente, miglior marcatore della storia del Benevento. La prima gara giocata tra queste due formazioni è datata 5 gennaio 1975 con il successo del Sorrento con il risultato di 4-1. La prima vittoria delle streghe è arrivata nella gara di ritorno giocata l’uno giugno dello stesso anno. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2009 con l’importante successo del Sorrento con il risultato di 3-2. La gara di andata giocata in questo campionato ha sorriso ai giallorossi grazie alla rete siglata nel finale dall’olandese Don Bolsius. (Marco Genduso)

BENEVENTO SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Benevento Sorrento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Sorrento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BENEVENTO SORRENTO: SANNITI PER IL SECONDO POSTO!

Benevento Sorrento, in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. I sanniti vanno a caccia del secondo posto, l’arrivo di Auteri in panchina ha sicuramente regalato una spinta maggiore e l’ultima vittoria in casa del Picerno ha permesso al Benevento di candidarsi in maniera più che autorevole per la seconda piazza.

L’ultimo turno disputato ha sorriso anche al Benevento che, dopo due sconfitte consecutive, si è rialzato andando a vincere in casa contro la Virtus Francavilla, riagganciando la zona play off e soprattutto scavando un solco rispetto alla zona play out. Un campionato di lenta e costante crescita per il Sorrento che torna dunque a disputare una sfida al “Vigorito” in un derby campano che a Benevento non andava in scena da undici anni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SORRENTO

Le probabili formazioni della diretta Benevento Sorrento, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Capellini, Meccariello, Rillo; Masciangelo, Talia, Simonetti, Agazzi; Starita, Ciano, Lanini. Risponderà il Sorrento allenato da Vincenzo Maiuri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Colombini; Vitale, De Francesco, La Monica, Cucurullo; Riccardi, Ravasio, Scala.

BENEVENTO SORRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Sorrento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Sorrento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











