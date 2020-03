Video/ Benevento Spezia (3-1): highlights e gol. Sanniti inarrestabili! (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Benevento Spezia 3-1 ci mostra come neanche la squadra più in forma della Serie B, quella allenata da Italiano, ha saputo fermare la capolista ormai a un passo dalla promozione diretta con svariate giornate d’anticipo. Adesso i punti di vantaggio nei confronti della terza classificata sono diventati 20, con il Frosinone che ha fatto invece un bel passo in avanti grazie alla vittoria nello scontro diretto con la Salernitana, i liguri scendono al quarto posto ma restano un osso duro per tutte le avversarie che dovranno ancora affrontare. Nel corso della prima frazione di gioco le cose non si mettono benissimo per i sanniti che vengono trafitti da Gyasi (a segno per la terza giornata consecutiva), il ghanese ammutolisce il Vigorito al termine di una grande azione in verticale dei suoi compagni. Tuttavia il fato sembra avere altri piani in mente, lo si evince quando Mora, già ammonito, interviene in netto ritardo su Insigne mancando completamente il pallone e travolgendo il fratello di Lorenzo. Volpi non gliela fa passare liscia e gli mostra il secondo giallo indicandogli cortesemente la via verso gli spogliatoi. Con l’uomo in più la squadra di Pippo Inzaghi si rimbocca le maniche e assedia letteralmente l’area di rigore avversaria, quando gli avversari erano ancora in undici Moncini aveva scheggiato il palo, prima dell’intervallo Scuffet deve darsi da fare per impedire a Sau e Viola di riacciuffare gli spezzini. Che provano a tenere duro anche nella ripresa, tuttavia la stanchezza e l’inferiorità numerica si fanno sentire sempre più con il passare dei minuti, alla distanza emergono le maggiori qualità tecniche della capolista che si rimette in carreggiata con Improta servito da Coda, entrambi entrati dalla panchina così come Kragl, basta questo dato di fatto a certificare come questo Benevento sia assolutamente di un’altra categoria e probabilmente farebbe un figurone anche in Serie A (sulla falsariga del Verona di Juric per capirci). Poi ci penseranno Moncini e Viola a mettere definitivamente la freccia e a regalare ai loro compagni la diciannovesima vittoria in ventisei partite, la promozione è solo questione di tempo. Gli uomini di Italiano escono a testa alta con la consapevolezza di poter dire la loro fino a maggio.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Riccardo Improta ai microfoni di DAZN: “Ottimo secondo tempo da parte nostra, lo Spezia era la squadra più in forma del campionato che veniva da tredici risultati utili consecutivi, l’episodio dell’espulsione è stato decisivo e ci ha dato una grossa mano. Sono felice per il gol, voglio dedicarlo al mio cuginetto che è stato colpito da una malattia ma la sta affrontando alla grande. Siamo a un passo dal grande obiettivo, abbiamo sempre creduto in noi stessi grazie al mister che ci ha dato una mentalità vincente, in campo dimostriamo di non essere mai sazi e vogliamo battere ogni record. Inzaghi ha trovato un grande gruppo perciò gli abbiamo facilitato il lavoro, l’anno prossimo però sarà durissima perché in Serie A non esistono partite facili. Il mio segreto? Questa settimana mia moglie mi ha sempre cucinato le scaloppine con la mozzarella, vorrà dire che la prossima faremo il bis”.

