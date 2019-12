Video/ Benevento Trapani (5-0): highlights e gol, sanniti sempre più in fuga

Nicolas Viola è il grande protagonista del video con i gol e gli highlights di Benevento Trapani 5-0: tripletta per il centrocampista di Pippo Inzaghi che ha praticamente vinto da solo il match che ha aperto la quindicesima giornata di Serie B. I sanniti non riescono più a fermarsi, terza vittoria di fila per la capolista che si porta momentaneamente a +12 sul quartetto composto da Cittadella, Crotone, Perugia e Pordenone che non possono più permettersi passi falsi se vogliono tenere ancora aperto il campionato, con uno dei due posti per la promozione diretta che sembra già riservato. Sconfitta pesantissima per i siciliani, reduci da due vittorie consecutive contro Livorno e Chievo, che fa nuovamente traballare la panchina di Baldini che era riuscito faticosamente a conquistarsi la riconferma da parte dei dirigenti in queste ultime settimane. Ma in questo periodo il Benevento è di un’altra categoria, decisamente troppo forte per gli altri, e se dobbiamo essere sinceri il 5-0 va anche stretto ai padroni di casa che al Vigorito avrebbero potuto impartire una lezione ancora più severa agli ospiti se non fosse stato per le parate di Carnesecchi che fino a dieci minuti dal novantesimo era stato impeccabile, tenendo a galla i suoi che sullo 0-2 avevano anche provato timidamente a riaprirla con Pettinari, però ci vuole ben altro per battere Montipò. Da oggi il Benevento ha anche il miglior attacco del torneo cadetto, a segno anche Coda e Sau, altri due elementi che in Serie A non sfigurerebbero affatto. Il problema (per gli altri) è che questa squadra non sembra avere punti deboli.

LE DICHIARAZIONI

Inevitabile cedere la parola all’eroe della serata, Nicolas Viola: “Il pallone sarà un dolce ricordo di questa serata indimenticabile, sono davvero contentissimo e non soltanto per la tripletta, ma anche e soprattutto per la vittoria della squadra. Mi sono divertito quasi quanto i tifosi sugli spalti, qui mi sento veramente a casa, l’applauso dei tifosi è stato commovente. Quando siamo tornati in Serie B mi sono ripromesso che avrei riportato i sanniti nella massima categoria. Se continueremo a giocare così niente e nessuno potrà fermarci, rispetto a un anno fa è cambiata la mentalità, i veterani si sono adeguati al campionato e i nuovi elementi si sono inseriti subito, si è formato un bellissimo gruppo e sono davvero felice e orgoglioso di farne parte. La solidità difensiva è la nostra arma in più, quando non prendi gol poi ne basta uno per i tre punti”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BENEVENTO TRAPANI



© RIPRODUZIONE RISERVATA