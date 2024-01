Video/ Benevento Turris (3-2) gol e highlights: Ciciretti è di nuovo decisivo! (Serie C, 6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO TURRIS: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento supera la Turris per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Auteri, dopo essersi affacciati in avanti intorno al 14′, riescono a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Ciano. I minuti scorrono sul cronometro e la Turris prova a replicare con Maestrelli al 27′ ma i giallorossi cercano di raddoppiare con Ferrante al 38′ prima e con Improta al 42′ poi. Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti gli Stregoni trovano il gol del raddoppio al 56′ per merito di Improta, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Agazzi.

Diretta/ Benevento Turris (risultato finale 3-2): Ciciretti torna e segna! (Serie C, 6 gennaio 2024)

Gli ospiti allenati da mister Caneo suonano la carica al 57′ senza che De Felice riesca però ad insaccare la sfera da ottima posizione. Nell’ultima parte dell’incontro i corallini accorciano le distanze al 75′ con un gol da trenta metri di De Felice, convalidato dopo un imprecisato consulto della quaterna arbitrale che inizialmente sembrava non aver ravvisato il passaggio della sfera oltre la linea. Il neo entrato Ciciretti, al ritorno dall’infortunio, cala il tris all’86’ rendendo inutile il gol siglato da D’Auria, su suggerimento di De Felice, al 90’+1′.

Video/ Benevento Catania (0-4) gol e highlights: prova di forza siciliana! (Serie C, 23 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Frascaro, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Viscardi, Ferrante, Simonetti, Ciciretti e Tello da un lato, Maestrelli, Guida e Frascatore dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Benevento di salire a quota 33 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Turris non si muove, rimanendo ferma a 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO TURRIS: IL TABELLINO

Benevento-Turris 3 a 2 (p.t. 1-0)

Diretta/ Benevento Catania (risultato finale 0-4): goleada! (Serie C, oggi 23 dicembre 2023)

Reti: 16′ Ciano(B); 56′ Improta(B); 75′ De Felice(T); 86′ Ciciretti(B); 90’+1′ D’Auria(T).

Assist: 56′ Agazzi(B); 90’+1′ De Felice(T).

BENEVENTO (3-4-3) – Paleari; Viscardi, Capellini, Berra; Improta, Agazzi, Pinato, Masciangelo; Ciano, Ferrante, Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, El Kouakibi, Benedetti, Kubica, Simonetti, Rillo, Carfora, Perlinghieri, Tello, Rossi, Masella, Bolsius, Ciceretti. All.: Auteri.

TURRIS (3-5-2) – Marcone; Maestrelli, Cocetta, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Matera, Burgio; Pavone, De Felice. A disp.: Pagno, Fasolino, Miceli, D’Auria, Guida, Rizzo, Primicile, Onda, Saccani, Pugliese. All.: Caneo.

Arbitro: Emanuele Frascaro (sezione di Firenze).

Ammoniti: 22′ Maestrelli(T); 24′ Viscardi(B); 31′ Ferrante(B); 68′ Simonetti(B); 82′ Guida(T); 86′ Ciciretti(B); 90’+4′ Frascatore(T); 90’+4′ Tello(B).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO TURRIS













© RIPRODUZIONE RISERVATA