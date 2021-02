Video/ Benfica Arsenal (1-1): highlights e gol. Decidono Pizzi e Saka (Europa league)

La prima cosa che si nota nel video con gli highlights e i gol di Benfica-Arsenal 1-1 è che la partita valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma, in campo neutro. Il motivo è dovuto alle restrizioni attualmente in vigore per contenere la nuova prepotente avanzata del coronavirus provocata dalle varianti che rischia di compromettere pure la campagna vaccinale. Con il Portogallo che ha chiuso le frontiere alle squadre inglesi la UEFA ha optato per la capitale d’Italia con la Roma impegnata a Braga e la Lazio che questa settimana non scendeva in campo. Nel primo tempo i Gunners fanno la partita con Aubameyang che sbaglia clamorosamente a porta vuota, solitamente l’attaccante gabonese queste palle le butta dentro a occhi chiusi ma evidentemente non era serata per lui. Poco prima dell’intervallo David Luiz fa sudare freddo Arteta perdendo un pallone sanguinoso nella propria trequarti, per poco non ne approfitta Grimaldo il cui cross viene deviato in corner da Ceballos che a sua volta sfiora l’autogol.

Il parziale cambia a inizio ripresa quando Smith Rowe allarga ingenuamente il braccio sporcando il traversone di Diogo Gonçalves, il tutto davanti agli occhi del signor Cakir che indica immediatamente il dischetto. Dagli undici metri Pizzi vince il duello con Leno che indovina l’angolo ma si butta con un attimo di ritardo. Ci pensa Saka a pareggiare immediatamente i conti rendendo vani gli sforzi degli uomini di Jorge Jesus che poi si rendono pericolosi con i nuovi entrati Rafa Silva ed Everton, nessuno dei due riesce a riportare avanti la compagine lusitana che si deve accontentare del pareggio. Per la resa dei conti se ne riparlerà giovedì prossimo, il match di ritorno si dovrebbe giocare ad Atene perché in Inghilterra non sono messi benissimo con la gestione della pandemia.

IL TABELLINO

BENFICA-ARSENAL 1-1 (0-0)

BENFICA (3-5-1-1): Leite; Verissimo (85′ Chiquinho), Otamendi, Vertonghen; Diogo Gonçalves, Taarabt (77′ Gabriel Pires), Weigl, Pizzi (63′ Seferovic), Grimaldo; Waldschmidt (46′ Rafa Silva); Nunez (63′ Everton). All. Jorge Jesus.

ARSENAL (4-4-2): Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel, Cédric Soares (63′ Tierney); Odegaard (90′ Willian), Ceballos (90′ Elneny), Xhaka, Saka; Aubameyang (77′ Pépé), Smith Rowe (77′ Martinelli). All. Mikel Arteta.

ARBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).

AMMONITI: 54′ Smith Rowe (A).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 55′ rig. Pizzi (B), 57′ Saka (A).

