Video/ Benfica Lipsia (1-2): highlights e gol. Decisiva doppietta di Werner!

Vittoria di potenza dei tedeschi nella prima trasferta della fase a gironi della Champions League: come si vede nel video di Benfica Lipsia, la formazione di Nagelsmann infatti porta a casa un ottimo successo col risultato di 2-1. E’ stata poi una partita davvero brillante quella a cui abbiamo assistito ieri sera all’Estadio da Luz: fin dai primi minuti infatti i tedeschi si sono mostrati aggressivi e propositivi, riuscendo a tenere bene la palla. Nonostante il ritmo molto alto, con i lusitani all’inseguimento dei tedeschi, è solo nella ripresa che arrivano i gol del match. A rompere il digiuno nelle marcature è Timo Werner che al 69’ riesce a infrangere lo specchio alle spalle di Vlachodimos: lo stesso bomber del Lipsia si fa di nuovo avanti al 78’ firmando una mirabile doppietta. Il Benfica non rimane comunque a guardare e pure subendo la prepotenza teutonica, trova il modo di accorciare le distanze al 84’ con Seferovic. Gli ultimi minuti dell’incontro di Champions League sono a dir poco infuocati: i lusitani fanno rabbrividire la difesa avversaria con un pericoloso colpo di testa di Taarabt, che però non va a segno. Il pressing continua ma la rete del pari non arriva: il triplice fischio finale conferma il successo del Lipsia.

IL TABELLINO

Benfica – Lipsia 1-2 (0-0 pt)

Reti: 24’st, 34’st Werner (L), 39’st Seferovic

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi,(31’st Silva) Fejsa, Taarabt, Cervi(31’st Seferovic); Jota(22’st Tavares), De Tomas. A disp: Caio, Jardel, Tavares, ZlobinAll. Verissimo

Lipsia (3-5-2): Gulacsi; Mukiele, Konate, Orban; Halstenberg(38’st Klostermann), Forsberg(43’st Nkunku), Laimer( 39’pt Haidara), Sabitzer, Demme; Werner, Poulsen. A disp: Cunha, Lookman, Mvogo, Upamecano All. Negelsmann

Ammoniti: Paulsen(S), Jota(B), Haidara(S)

Espulsi: –

Recupero: 3’pt, 4′ st

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)

Stadio: Da Luz, Lisbona

CLICCA QUI PER IL VIDEO BENFICA LIPSIA, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA