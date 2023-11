Video/ Besiktas Reyer Venezia (74-68) sintesi e highlights: Spissu non basta! (Eurocup, 29 ottobre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI BESIKTAS REYER VENEZIA: LA SINTESI

Al BJK Emlakjet Spor Kompleksi il Besiktas supera la Reyer Venezia per 74 a 68 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati da coach Alimpijevic a prendere in mano il controllo delle operazioni dimostrandosi non solo più precisi in fase di realizzazione rispetto alla Reyer ma approfittando anche dello 0 a 3 nelle palle perse.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da coach Spahija reagiscono invertendo il trend iniziale come suggerito dal parziale vinto per 26 a 15. La rimonta viene dunque completata correggendo le disattenzioni mostrate nei possessi, 5 a 1 le palle perse e 0 a 2 le rubate. Nel secondo tempo i turchi tornano a dominare il match con un buon 21 a 12 realizzato con la stessa bravura in fase di realizzazione che li aveva contraddistinti in apertura di gara.

Nell’ultima parte dell’incontro gli italiani faticano a ribaltare la situazione soccombendo ai bianconeri senza andare oltre il 14 a 13. La vittoria conquistata dalle Aquile Nere all’interno delle mura amiche in questo quinto turno della competizione continentale non modifica la posizione delle due squadre nella classifica dell’Eurocup con il Besiktas in terza posizione e la Reyer Venezia che rimane all’ottavo posto.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come i turchi abbiano surclassato i veneti meritando il successo a cominciare dalla maggior precisione al tiro complessiva, il 50% contro il 42.6%. Gli orogranata hanno giocato meglio a rimbalzo, 34 a 33 totali dei quali 6 pari in attacco e 28 a 27 in difesa, ma hanno perso più palle, 11 a 10, e ne hanno rubate di meno, 5 a 6, senza nemmeno dimenticare il 3 a 1 subito nelle stoppate. I migliori marcatori assoluti della serata sono stati rispettivamente il numero undici M. Mitchell da una parte ed il numero zero M. Spissu dall’altra grazie ai 15 punti messi a segno per le rispettive compagini. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata il Besiktas a causa del 20 a 15 nel computo dei falli personali.

BESIKTAS – Delgado, Durmaz, Mathews, Mitchell, Needham. Panchina: Aksu, Arna, Arslan, Hammonds, Konan, Ugurlu, Yigitoglu. Coach: Alimpijevic.

REYER VENEZIA – Casarin, Simms, Spissu, Tessitori, Tucker. Panchina: Brooks, Brown, De Nicolao, Janelidze, O’Connell, Wiltjer. Coach: Spahija.

