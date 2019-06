Video/ Bisceglie Lucchese (2-3 dcr): highlights e gol, toscani salvi (Serie C)

Si è dovuto andare ai calci di rigore per l’ultimo verdetto dei play out di Serie C ma alla fine, come emerge nel video di Bisceglie Lucchese, sono stati i rossoneri a trovare il sofferto trionfo, con il risultato di 3-2 dal dischetto e quindi a strappare la salvezza in extremis. La sfida giocata ieri sera, vista la posta la posta in palio è stata oltre modo intensa e sofferta specie nella ripresa, dove i nerazzurro stellati hanno portato in parità il bilancio col gol di Triarico al 52’ equilibrando quindi l’1-0 subito nella partita di andata solo pochi giorni fa in terra toscana. Altrettanto vivaci si sono rivelati i tempi supplementari di questo ritorno per la finale play out ma di fatto nessuno delle due squadre è riuscito a rompere lo specchio avversario. Segnaliamo quindi che ai calci di rigore si sono rivelati fatali per il Bisceglie gli errori sul finale di Starita e Longo, che hanno di fatto regalato la salvezza alla Lucchese.

IL TABELLINO

LUCCHESE-BISCEGLIE 1-0

Lucchese (4-4-2): 22 Falcone, 5 Martinelli, 6 Lombardo, 9 Sorrentino (dall’84° 21 Isufaj), 10 Provenzano, 14 Di Nardo (dal 66° 11 Bernardini), 16 Favale, 17 De Vito, 23 Bortolussi, 26 Mauri, 33 Zanini. Allenatore: Giovanni Langella. A disposizione: 1 Aiolfi, 13 Santovito, 15 Palmese, 20 Strechie, 24 Isola, 25 Fazzi, 28 De Feo, 32 Muratore, 34 Cipriani.

Bisceglie (4-4-2): 22 Vassallo, 2 Calandra, 5 Markic, 8 Parlati, 10 Starita, 11 Cuppone (dal 29° 24 Bangu), 18 Triarico, 19 Risolo, 23 Giacomarro (dall’83° 3 Mastrilli), 26 Zigrossi, 28 Giron. Allenatore: Rodolfo Vanoli. A disposizione: 12 Addario, 4 Bottalico, 7 Dellino, 14 Camporeale, 15 Longo, 16 Beghdadi, 17 Cuomo, 25 Casella, 27 Ndiaye.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

Assistenti: Gianluca Sartori di Padova, Patric Lenarduzzi di Merano.

Quarto ufficiale: Eduart Pashuku di Albano Laziale.

Reti: 48° Sorrentino.

Ammoniti: Risolo (36°), Markic (38°). Calci d’angolo 5-4.

VIDEO BISCEGLIE LUCCHESE, HIGHLIGHTS





