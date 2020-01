Video/ Bisceglie Reggina (1-2): highlights e gol. Loiacono e Denis! (Serie C)

Allo Stadio Gustavo Ventura la Reggina supera in trasferta ed in rimonta il Bisceglie per 2 a 1 nei minuti di recupero. Come si vede nel video di Bisceglie Reggina, nel primo tempo i padroni di casa cominciano la sfida con lo spirito giusto per affrontare un avversario così distante in classifica e passano in vantaggio intorno al quarto d’ora grazie alla rete messa a segno da Ebagua. Gli ospiti appaiono un po’ in difficoltà perdendo anche in modo prematuro Garufo, sostituito appunto al 22′ da Rolando a causa di un infortunio. La partita rimane bloccata per il resto della prima frazione di gioco ed anche per quasi tutto il corso del secondo tempo ma, nel finale all’88’, Loiacono sigla il gol del pari. Gli amaranto insistono e gli sforzi dei calabresi vengono premiati durante il recupero per merito di Denis, bravo a trasformare il calcio di rigore del 98′ concesso per un fallo di mano fischiato a Hristov, ammonito nella circostanza. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gualtieri, proveniente dalla sezione di Asti, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Zibert, Borghetto e Hristov, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Diallo nel recupero, da un lato, Denis dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono alla Reggina di salire a quota 52 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Bisceglie non si muove, rimanendo fermo a 14 punti.

VIDEO BISCEGLIE REGGINA: IL TABELLINO

Bisceglie-Reggina 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 15′ Ebagua(B); 88′ Loiacono(R); 90’+ RIG. Denis(R).

BISCEGLIE (3-4-3) – Borghetto; Turi, Hristov, Diallo; Mastrippolito, Zibert, Rafetraniaina, Armeno; Romani, Ebagua, Gatto. A disp.: Casadei, Tarantino, Karkalis, Murolo, Dellino, Camporeale, Abonckelet, Longo, Montero, Ferrante, Tessadri. All.: Mancini.

REGGINA (3-5-2) – Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Sounas, Liotti; Sarao, Corazza. A disp.: Farroni, Geria, Bresciani, Gasparetto, Rolando, Rubin, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Rivas, Bellomo, Reginaldo, Denis All.: Toscano.

Arbitro: Gualtieri (Asti).

Ammoniti: 30′ Zibert(B); 67′ Denis(R); 86′ Borghetto(B); 90’+6+ Hristov(B).

Espulsi: 90’+7′ Diallo(B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO BISCEGLIE REGGINA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA