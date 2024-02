Video/ Bodo Glimt Ajax (1-2 dts) gol e highlights: Taylor qualifica i suoi! (Conference, 22 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BODO/GLIMT AJAX: LA SINTESI

All’Aspmyra Stadion l’Ajax supera in trasferta il Bodo/Glimt per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Knutsen partoono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 6′ con una conclusione di Evjen parata da un attento Ramaj. I minuti scorrono sul cronometro ed i norvegesi insistono con un colpo di testa di Saltnes parato da Ramaj al 16′ ma gli ospiti guidati dal tecnico Schip rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 34′ grazie alla rete messa a segno da Berghuis.

La replica viene affidata ai tentativi poco fortunati di Hauge al 37′ e Bjorkan al 42′ mentre gli olandesi perdono prematuramente per infortunio Brobbey, rimpiazzato da Akpom. Nel secondo tempo le cose si mettono in salita per i Lancieri dal 48′ per colpa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Sutalo ed il Fulmine, vistosti negare un rigore con l’ausilio del VAR al 51′, centra la traversa con Berg al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro anche i norvegesi rimangono in dieci uomini dal 66′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Gronbaek ma trovano comunque il gol del pareggio all’83’ per merito di Berg, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Hauge. Ai supplementari i biancorossi la spuntano al 114′ con il gol siglato da Taylor.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro greco A. Sidiropoulos, oltre ad aver espulso Sutalo con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Gronbaek, questo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Zugelj, Gundersen ed Evjen da un lato, Rensch e Ramaj dall’altro. La vittoria conquistata lontana dalle mura amiche, anche in virtù del 2 a 2 maturato all’andata, permette all’Ajax di qualificarsi agli ottavi di finale della Conference League mentre il Bodo/Glimt viene eliminato dalla competizione.

Bodo/Glimt-Ajax 1 a 2 (p.t. 0-1) AND.: 2-2

Reti: 34′ Berghuis(A); 83′ Berg(B); 114′ Taylor(A).

Assist: 83′ Hauge(B).

BODO/GLIMT (4-3-3) – Haug; Wembangomo, Moe, Gundersen, Bjiorkan; Saltnes, Berg, Gronbaek; Sorli, Evjen, Hauge. Allenatore: Knutsen.

AJAX (4-3-3) – Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Hlynsson, Tahirovic; Berghuis, Brobbey, Forbs. Allenatore: Schip.

Arbitro: A. Sidiropoulos (Grecia).

Ammoniti: 57′ Rensch(A); 57′, 66′ Gronbaek(B); 79′ Zugelj(B); 79′ Ramaj(A); 90’+1′ Gundersen(B); 96′ Evjen(B).

Espulsi: 48′ Sutalo(A); 66′ Gronbaek(B).

