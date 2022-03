Video/ Bologna Atalanta (0-1) gol e highlights: Cissè sigla all’esordio in Serie A

L‘Atalanta espugna il Dall’Ara di Bologna grazie alla rete siglata dall’esordiente Cissè, highlight del video Bologna Atalanta 0-1. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Subito coinvolto Musso che sbaglia ad impostare e la mette in fallo laterale. Hateboer crossa per Scalvini, chiude bene De Silvestri. Muriel in profondità per Freuler che scivola. Sono trascorsi dieci minuti di gara, match bloccato. Djimsiti pesca Demiral che di testa la mette alta. Muriel a giro da fuori area, palla fuori di molto. Muriel ruba palla a Medel e serve Pessina, salva tutto Theate. Muriel serve Koopmeiners che non trova la porta, viene fischiato un fallo molto dubbio. Siamo giunti al ventesimo minuto di gioco, il match è fermo sullo zero a zero. Musso rinvia su Orsolini, termina fuori la sfera. Palo di Scalvini! Muriel la mette in mezzo da angolo, Djimsiti fa da sponda per Scalvini che coglie il palo. Muriel per De Roon che dal limite scivola nel calciare. Grande occasione per Orsolini che manda fuori giri Demiral e poi trova la bella risposta di Musso! Lancio per Muriel che calcia alle stelle, era comunque in fuorigioco. La prima frazione di gioco tra Bologna e Atalanta termina sullo zero a zero. Da segnalare il palo di Scalvini e il salvataggio di Musso su Orsolini.

Diretta/ Bologna Atalanta (risultato finale 0-1) streaming: Cissè sigla all'esordio!

VIDEO BOLOGNA ATALANTA: SECONDO TEMPO

Servizio in profondità per Arnautovic che entra in area e poi non trova la porta. Infortunio per un guardalinee che viene sostituito dal collega. Hateboer si mette in proprio e calcia con il destro, la sfera non trova la porta. Esce Muriel ed entra Cisse. Koopmeiners con il destro sfiora il palo! Giallo a Demiral per un fallo. Errore di Freuler, calcia Orsolini che trova l’ottima risposta di Musso. Svanberg per Arnautovic, chiude Demiral in calcio d’angolo. De Silvestri per Orsolini che appoggia praticamente di testa a Musso. Pasalic serve l’assist per Cissè che da solo in area trova il gol all’esordio! Atalanta avanti a cinque minuti dalla fine. Svanberg calcia dalla distanza, para facile Musso. Otto i minuti di recupero. Medel si inserisce in area e prende l’esterno della rete! Pasalic trova il raddoppio ma viene pescato in fuorigioco. Destro di Barrow che viene murato! Termina il match tra Bologna e Atalanta, la decide Cissè all’esordio assoluto in serie A!

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live: Mourinho stravince il derby di Roma!

IL TABELLINO

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (50’ st Dijks), Theate, De Silvestri (42’ st Kasius), Schouten, Hickey (42’ st Vignato); Orsolini, Soriano (50’ st Falcinelli); Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Viola, Aebischer.

Atalanta (3-5-2): Musso; Scalvini (1’ st Palomino), Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler (25’ st Pasalic), Koopmeiners, Pezzella (35’ st Maelhe); Pessina (1’ st Mihaila), Muriel (20’ st Cisse). Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, De Nipoti.

Marcatori: 37’ st Cisse (A).

Ammoniti: Demiral (A).

DIRETTA/ Empoli Verona (risultato finale 1-1): Cancellieri risponde a Di Francesco

Note: recupero 3’ pt e 8’ st.

Arbitro: Maresca di Napoli

VIDEO BOLOGNA ATALANTA













© RIPRODUZIONE RISERVATA