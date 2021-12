Video/ Bologna Fiorentina (2-3) gol e highlights: rete numero tredici per Vlahovic

La Fiorentina vince il derby dell’Appennino grazie alle reti siglate da Maleh, Biraghi e Vlahovic su rigore, come ammiriamo nel video Bologna Fiorentina 2-3. Per i padroni di casa aveva pareggiato momentaneamente Barrow, mentre Hickey nel finale ha accorciato le distanze. Andiamo a ripercorrere tutte le fasi salienti del match. Ottima iniziativa di Gonzalez che prova l’imbucata per Torreira, servizio troppo lungo. Savanberg per Sansone in area, ottimo l’intervento difensivo di Milenkovic. Fallo tattico di Dominguez su Gonzalez, arriva il giallo. Stesso destino per Torreira dopo il fallo su Medel. Svanberg ci prova in acrobazia, la sfera termina docile tra le braccia di Terracciano. De Silvestri trova Barrow che al volo calcia ma non trova la porta. La sblocca Maleh! Odriozola recupera la sfera e serve Gonzalez, cross che trova l’inserimento vincente di Maleh, Fiorentina in vantaggio alla mezzora. Vediamo ora come reagirà il Bologna. Barrow! La riprende il Bologna! Svanberg imbuca un gran pallone per Barrow che raccoglia la sfera e scaglia una bellissima conclusione che tocca prima la traversa e poi termina in rete. Davvero un bel gol quello di Barrow che sta agendo da prima punto al posto di Arnautovic. Pochi minuti alla fine di una prima frazione che si è accesa negli ultimi quindici minuti. Termina la prima frazione di gioco tra Bologna e Fiorentina, alla rete siglata da Maleh ha risposto Barrow con un grandissimo gol.

Diretta/ Sassuolo Bologna Primavera (risultato finale 1-0) la decide Samele

VIDEO BOLOGNA FIORENTINA: SECONDO TEMPO

Azione personale di Bonaventura che calcia ma trova Medel sulla traiettoria. Bonaventura crossa dalla bandierina, Sansone allontana di testa. Theate si prende il giallo dopo un fallo su Gonzalez, punizione per la Fiorentina! Sulla battuta si presenta Biraghi che disegna una bellissima traiettoria e riporta avanti la Fiorentina! Skorupski non poteva davvero farci nulla. Bologna che ora prova ad imbastire azioni pericolose per provare di nuovo a riprenderla. Torreira imbuca per Odriozola, Skorupski esce con i tempi giusti. Siamo giunti all’ora di gioco, la Fiorentina è avanti al Dall’Ara. Giallo per Milenkovic dopo un brutto fallo su Barrow. Svanberg sulla punizione trova la barriera. Skorupski atterra Gonzalez in area, calcio di rigore per la Fiorentina! Sulla sfera si presenta Vlahovic che spiazza Skorupski e sigla la rete numero tre per i viola! Orsolini prova la conclusione su punizione, sfera che termina alta. Hickey! La riapre il Bologna a cinque minuti dal termine, Orsolini serve l’esterno scozzese che calcia e trova il gol dopo un paio di deviazioni. Bonifazi per Orsolini, Terracciano esce con i tempi giusti ed agguanta la sfera. Termina il match, la Fiorentina vince al Dall’Ara contro il Bologna.

Diretta/ Bologna Fiorentina (risultato finale 2-3) streaming: la chiude Vlahovic

IL TABELLINO

Marcatori: 33’ pt Maleh (F), 42’ pt Barrow (B), 6’ st Biraghi (F), 21’ st rig. Vlahovic (F), 38’ st Hickey (B).

Assist: 33’ pt Gonzalez (F), 42’ pt Svanberg (B), 38’ st Orsolini (B).

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (27’ st Bonifazi), Theate; De Silvestri (16’ st Skov Olsen), Dominguez (33’ st Vignato), Svanberg, Dijks (17’ st Hickey); Soriano, Sansone (17’ st Orsolini); Barrow. All. Mihajlovic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez, Biraghi (39’ st Terzic); Bonaventura, Torreira (39’ st Amrabat), Maleh (34’ st Duncan); Sottil (40’ st Saponara), Vlahovic, Gonzalez (33’ st Callejon). All. Italiano.

DIRETTA/ Lecce Fiorentina Primavera (risultato finale 0-0) un punto a testa!

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Ammoniti: 24’ pt Dominguez (B), 25’ Torreira (F), 5’ st Theate (B), 19’ st Milenkovic (F), 45′ st Amrabat (F), 49′ Soriano (B).

VIDEO BOLOGNA FIORENTINA





© RIPRODUZIONE RISERVATA