Diretta Bologna Fiorentina/ Streaming video tv: Mihajlovic sfida Italiano (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA: SFIDA PER L’EUROPA

Bologna Fiorentina, in diretta domenica 5 dicembre alle ore 12:30 dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà il lunch match della 16^ giornata del campionato di Serie A. Il Bologna è reduce dall’importante vittoria per 1-0 sulla Roma, a decidere l’incontro è stato il gol di Svanberg. La squadra di Sinisa Mihajlovic sta vivendo un momento davvero positivo, infatti nelle ultime cinque giornate di campionato, ha vinto quattro partite, perdendo solamente contro il Venezia. I felsinei sono una delle squadre rivelazione di questo campionato, e sono in piena lotta per un posto in Europa con 24 punti, gli stessi di Fiorentina e Juventus.

Dopo la sconfitta nel derby toscano contro l’Empoli, la Fiorentina è tornata alla vittoria nell’ultimo turno, imponendosi con il risultato di 3-1 sulla Sampdoria. La squadra di Vincenzo Italiano è in cerca di continuità, nelle ultime cinque uscite infatti, ha alternato tre vittorie a due sconfitte. La Fiorentina è una delle due squadre dei cinque maggiori campionati europei a non aver mai pareggiato, insieme al Borussia Dortmund. Questa statistica sottolinea la mentalità offensiva del suo allenatore Vincenzo Italiano. I toscani sono in piena lotta per un posto in Europa. Nello scorso campionato, i due scontri tra le squadre in questione sono terminati in parità, 0-0 nella gara di andata e 3-3 in quella di ritorno.

BOLOGNA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Fiorentina di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA FIORENTINA

Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto per disputare Bologna Fiorentina di Serie A. Sinisa Mihajlovic dovrà rinunciare al suo miglior marcatore, Marko Arnautovic, uscito anzi tempo dal campo nella partita contro la Roma. Al suo posto dovrebbe esserci Sansone, con Barrow che si sposterebbe al centro dell’attacco. Questa la probabile formazione dei rossoblù, schierata con il modulo 3-4-2-1: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Dijks; Sansone, Soriano; Barrow.

Vincenzo Italiano, dovrebbe proporre la sua Fiorentina con il classico 4-3-3. Dovrebbe rientrare tra i titolari Milenkovic, lasciato in panchina nella sfida contro la Sampdoria. Ecco la probabile formazione titolare della viola, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara del Renato Dall’Ara di Bologna: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Bologna Fiorentina del campionato di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara equilibrata, la vittoria del Bologna, abbinata al segno 1 è quotata 2.70. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, con il segno X proposto a 3.30. Leggermente favorita la Fiorentina, con il successo abbinato al segno 2, che viene proposto a 2.65.



