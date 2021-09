Video/ Bologna Genoa (2-2) highlights e gol: Criscito la riprende su rigore

Bologna e Genoa si dividono la posta in palio dopo un secondo tempo ricco di emozioni e gol, come possiamo ammirare nel video Bologna Genoa 2-2. Le reti sono state siglate da Hickey, Destro, Arnautovic e Criscito, gli ultimi due su rigore. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Genoa che si rende subito pericoloso con Fares, Skorupski chiude in maniera perfetta. Rovella prova a pescare Kallon con un lancio in profondità, Skorupski esce con i tempi giusti. Errore nel passaggio di Svanberg, recupera la sfera Fares che calcia ma non centra la porta. Il Bologna crea la prima occasione con Arnautovic, Cambiaso si frappone e la mette in angolo. Le due compagini stanno provando a trovare il varco giusto. Sono trascorsi quindici minuti di gioco, le due compagini stanno provando a scardinare le rispettive difese. Cambiaso prova l’azione personale sulla destra, l’esterno si accentra e tira, para facile Skorupski. Orsolini da calcio d’angolo pesca Dominguez che la prende di testa ma non centra la porta. Barrow e Cambiaso si scontrano, il giovane esterno del Genoa resta a terra ma per fortuna si rialza dopo pochi attimi. Colpo al collo per Arnautovic, il centravanti austriaco si rialza anche lui senza problemi.

Dominguez si becca il giallo dopo il fallo su Destro. Gara che fatica a decollare quando mancano dieci minuti alla fine della prima frazione. Botta di Dominguez, Sirigu respinge. C’è una punizione dal limite dell’area per il Bologna. Arnautovic calcia ma il suo tiro non impensierisce Sirigu. Soriano prova a metterla in mezzo ma la difesa del Genoa allontana la minaccia. Giallo per Fares dopo una spallata a Soriano. Svanberg prima finge di tirare e poi serve Orsolini, il tiro di sinistro è centrale. Termina la prima frazione sullo zero a zero.

VIDEO BOLOGNA GENOA: SECONDO TEMPO

Ottima azione di Kallon che salta Hickey e la mette per Cambiaso, il sinistro dell’esterno è facile preda di Skorupski. La sblocca il Bologna con Hickey! Arnautovic prova la sponda di testa con la sfera che arriva a Bonifazi, la conclusione del difensore viene respinta e arriva ad Hickey che non lascia scampo a Sirigu pescando l’angolino. Fares si coordina e calcia senza impensierire Skorupski. Destro! Arriva il pareggio del Bologna! Orsolini perde la sfera che viene recuperata da Criscito, palla per Destro che entra in area e non lascia scampo a Skorupski. Destro si becca il giallo dopo essersi tolto la maglia. Kallon scappa in velocità e viene fermato con le cattive da Bonifazi, giallo per il difensore. Grandissima parata di Skorupski su Destro che di testa aveva colpito a botta sicura! La sfera era destinata all’angolino. De Silvestri la mette in mezzo e pesca Arnautovic, girata dell’austriaco che viene messa in angolo. Vignato prova a partire in contropiede, Bani chiude tutto. De Silvestri ci arriva di testa, Sirigu salva i suoi con una grandissima parata.

Rigore a favore del Bologna! Vanheusden trattiene Sansone in area, il direttore di gara indica il dischetto. Arnautovic la mette nell’angolino e porta di nuovo avanti il Bologna. Bonifazi allarga il braccio su Kallon, calcio di rigore per il Genoa! Sulla sfera si presenta Criscito che non sbaglia! Cinque i minuti di recupero per una gara che si è accesa nella seconda frazione. Viene espulso Mihajlovic per proteste. Skov Olsen prende il palo! Arriva poi Soriano che trova la grande parata di Sirigu! Termina il match, le due squadre portano a casa un punto ciascuno.

IL TABELLINO

MARCATORI: 49′ Hickey, 85′ rig. Arnautovic (B); 55′ Destro, 89′ rig. Criscito (G)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (80′ Dijks); Svanberg (80′ Sansone), Dominguez; Orsolini (64′ Skov Olsen), Soriano, Barrow (64′ Vignato); Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso (80′ Ghiglione), Bani (80′ Vanheusden), Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella (46′ Behrami); Kallon, Hernani, Fares (59′ Portanova); Destro. Allenatore: Davide Ballardini

ARBITRO: Fourneau di Roma

NOTE: AMMONITI: Dominguez, Bonifazi (B); Fares, Destro, Behrami, Vanheusden (G). ESPULSI: Mihajlovic (B) al 92′ per proteste.

VIDEO BOLOGNA GENOA

