Video/ Bologna Inter (1-2): highlights e gol. Lukaku salva i nerazzurri (Serie A)

Nella 11^ giornata di Serie A è vittoria col brivido (col risultato di 2-1) per l’Inter contro un Bologna impeccabile per tre quarti di gara, ma beffato dal finale veemente dei nerazzurri e da un rigore che ha scatenato le lamentele del DS Sabatini. La partita inizia con i felsinei che evidenziano un buon piglio, ma la prima grande occasione ce l’ha l’Inter al 9′, con un filtrante di Lazaro che trova la pronta risposta di Skorupski. C’è una doppia chance per Lukaku che prima trova un salvataggio di Bani su assist di Lautaro Martinez, quindi non riesce a deviare in rete sotto misura su cross teso di un Lazaro molto positivo nelle sue iniziative sulla destra. Nel finale di primo tempo da segnalare due gol annullati all’Inter, Lautaro Martinez aggancia al volo un gran pallone in fuorigioco, a nulla vale il suo appoggio dopo aver saltato Skorupski. Al 39′ Lukaku ribadisce in rete una respinta di Skorupski su Lautaro, ma l’azione era partita da un cross di Lazaro col pallone già uscito sul fondo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Inter non riesce a cambiare marcia e al 14′ passa il Bologna: bella azione dei rossoblu, Svanberg scarica su Soriano, gran botta deviata da De Vrij e Handanovic non trattiene. Sembra mettersi male per un’Inter che inizia però a costruire una reazione che si concretizza alla mezz’ora, con Skorupski super su una gran botta in area di Skriniar, ma il tap-in di Lukaku, tenuto in gioco da Svanberg, stavolta è vincente. Scintille nel finale: il Bologna reclama il rigore per una trattenuta in area di Politano su Palacio, ma al 90′ il penalty viene assegnato all’Inter per uno sgambetto di Orsolini su Lautaro. Lukaku impeccabile dal dischetto, doppietta per il belga e tre punti di platino per l’Inter.

