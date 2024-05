Video/ Bologna Milan (2-1) gol e highlights: doppietta di Ebone! (1 maggio 2024, Primavera 1)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA MILAN PRIMAVERA: LA SINTESI

Al Centro tecnico Niccolò Galli il Bologna U19 ha la meglio sul Milan U19 per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Primavera guidata da mister Abate prova a cominciare in maniera arrembante la gara con uno spunto fallito da Simic al 9′ ma i ragazzi del tecnico Magnani crescono e rispondono passando in vantaggio al 14′ con il gol firmato da Ebone, su assist del collega Bryar. I giovani rossoneri vanno alla conclusione al 17′ con Zeroli che centra però Camarda e subiscono pure la rete del raddoppio al 24′ quando Ebone completa la doppietta personale con un colpo di testa vincente su lancio di Menegazzo.

La replica milanista viene dunque affidata al tiro respinto di Bartesaghi al 22′ ed al palo colto da Camarda al 35′. Nella ripresa i milanisti si danno da fare collezionando occasioni per accorciare il distacco con Camarda, al 51′, al 53′ ed al 61′, con Simic, al 60′, così come con Sia, impreciso al 61′ ma decisamente più pericoloso al 69′. Nelle fasi finali del match gli sforzi compiuti dai lombardi vengono premiati al 75′ dal gol realizzato da Bonomi, in collaborazione di Scotti, sebbene il punteggio non cambi ulteriormente.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Maccarini di Arezzo, oltre ad aver espulso l’allenatore bolognese Magnani insieme ad un suo collaboratore nel recupero al 90’+5′, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Rosetti all’11’, Baroncioni all’82’ da un lato, Sala al 13′, Magni al 50′, Nsiala al 54′, Bartesaghi all’81’ dall’altro. La vittoria consegna tre punti al Bologna U19 che sale in questo modo a quota 30 nella classifica della Primavera 1 2023/2024 mentre il Milan U19 resta fermo con i suoi 46 punti per questra trentaduesima giornata di campionato.

