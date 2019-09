Video/ Bologna Roma (1-2): highlights e gol. La decide Dzeko al 94′ (Serie A)

La Roma trova il successo all’ultimo con il gol di Dzeko, contro un Bologna coriaceo al Dall’ara nella quarta giornata di Serie A. Comesi vede nel video di Bologna Roma, il match inizia con le due squadre guardinghe, la Roma prova ad affacciarsi in avanti e il Bologna risponde sulle fasce, ma le prime note di cronaca concrete sono due ammonizioni: al 13′ giallo per Florenzi per un fallo su Dijks, al 15′ sanzionato Poli per un intervento su Veretout. Al 21′ un bell’assist di Pellegrini porta alla conclusione Florenzi, il tiro viene però murato da Bani. Più pericoloso Kolarov al 23′, una potente conclusione di sinistro che esce di poco a lato. Risponde il Bologna con Orsolini, nessun problema per Pau Lopez. Botta e risposta dalla distanza tra Pellegrini e Sansone, ma per i portieri non ci sono preoccupazioni. Prima dell’intervallo c’è un cartellino giallo anche per Dijks, ammonito per un duro contrasto con Pellegrini.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la partita si accende: dopo 4′ Roma in vantaggio grazie a una magistrale punizione trasformata da Kolarov, ma il Bologna risponde con Sansone, che trasforma un penalty fischiato per fallo dello stesso Kolarov su Soriano. Ammonizioni da una parte e dall’altra, giallo per Tomiyasu nel Bologna e per Zanilo, Dzeko, Veretout e Mancini nella Roma. Che prova a impensierire con maggiore continuità Skorupski. Il Bologna va vicino al gol con Soriano che trova la grande parata di Pau Lopez, ma i giallorossi con Dzeko e Pellegrini mancano d’un soffio il gol partita. Che arriva allo scadere dei 3′ di recupero, dopo l’espulsione di Mancini al 40′. In inferiorità numerica, su punizione contestata dal Bologna, la Roma riparte con un Veretout inarrestabile, che semina tutti, scarica su Pellegrini che crossa per Dzeko. Stacco di testa indisturbato del bosniaco e gol dell’1-2 che lancia in orbita la Roma di Fonseca all’ultimo secondo.

VIDEO BOLOGNA ROMA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA