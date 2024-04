Video/ Bologna Roma (1-3) gol e highlights: ennesimo show di Zirkzee! (Serie A, 22 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA ROMA: LA SINTESI

Nella Capitale il Bologna espugna lo Stadio Olimpico vincendo in trasferta contro la Roma per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo pare subito evidente quanto la compagine guidata da Thiago Motta abbia voglia di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi immediatamente in attacco con El Azzouzi sebbene gli uomini di mister De Rossi non intendano restare a guardare ed infatti mancano un’occasione interessante al 10′ con Stephan El Shaarawy. I Felsinei tengono il piede premuto sull’acceleratore e spezzano l’equilibrio di partenza passando in vantaggio con la rovesciata spettacolare realizzata da El Azzouzi al 14′, capitalizzando nel migliore dei modi il cross offertogli dal suo compagno di squadra Calafiori.

I giallorossi cercano di pareggiare calciando però a lato con Paredes al 20′ e rischiano grossissimo sulla traversa centrata da Saelemaekers al 42′ direttamente su calcio di punizione prima di subire il gol del raddoppio messo a segno da Zirkzee, che slalomeggia tra i difensori avversari avendo ricevuto palla da Ndoye, al 45′. Nel secondo tempo la Roma sembra quantomeno voler esprimere tutta la sua volontà di riaprire la partita ed infatti, suonata la carica con El Shaarawy, ci riesce momentaneamente con la rete firmata dal neo entrato Azmoun, che insacca la sfera su lancio di Pellegrini al terzo tentativo per colpa delle parate di Skorupski, al 52′.

Il Bologna non si dispera e ricomincia a giocare con la stessa brillantezza che aveva contraddistinto la squadra in avvio arrivando a ripristinare il distacco al 65′ con il gol del tris definitivo segnato da Saelemaekers, il quale decide di non servire lo smarcato Ndoye al suo fianco per battere Skorupski con unn pallonetto ravvicinato su passaggio di Zirkzee. Nel recupero i bolognesi si vedono perfino annullare un gol a Castro per fuorigioco al 90’+1′ e sul fronte opposto Dybala viene murato in calcio d’angolo al 90’+3′.

Analizzando la partita per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Maresca di Napoli ha estratto il cartellino giallo per sette volte in modo tale da ammonire Paredes al 6′, Angelino al 13′, Pellegrini al 33′, El Shaarawy al 40′ e Llorente al 64′ da una parte, Zirkzee al 6′ e Freuler al 64′ dall’altra. Il successo guadagnato lontano da casa regala tre punti al Bologna che servono a raggiungere quota 62 nella classifica della Serie A 2023/2024, a due punti dalla Juventus, mentre la Roma rimane attardata dai diretti rivali affrontati in questa trentatreesima giornata di campionato con i loro 55 punti.

