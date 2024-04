DIRETTA/ Roma Bologna video streaming tv: ecco i numeri delle ultime sfide! (Serie A, 22 aprile 2024)

DIRETTA ROMA BOLOGNA: IL TESTA A TESTA RECENTE

La diretta della sfida che vede scendere in campo Roma Bologna evidenzia due formazioni che negli ultimi 5 incontri hanno regalato due pareggi, un successo per i giallorossi e due per i rossoblù. Il primo scontro che vi raccontiamo è quello dell’uno dicembre 2021, terminato con il risultato di 1-0 per il Bologna grazie alla rete realizzata da Svanberg. Pareggio a reti bianche l’anno successivo mentre vittoria per i giallorossi il 4 gennaio 23 grazie al rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini.

Formazioni Roma Bologna/ Quote: Abraham finalmente titolare? (Serie A, oggi 22 aprile 2024)

Nuovo risultato di pareggio il 14 maggio 2023 con il risultato ancora di 0-0, fino a lasciare spazio al successo del Bologna del dicembre di questo campionato con il risultato di 2-0. Ad andare in rete il centrocampista centrale croato Moro e l’autogol sfortunato da parte del difensore danese Kristensen. La sfida di quest’oggi è fondamentale per le sorti della qualificazione nell’Europa che conta. (Marco Genduso)

Video/ Sampdoria U19 Bologna U19 (1-2) gol e highlights: Byar nel recupero! (Primavera 1, 14 aprile 2024)

ROMA BOLOGNA, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Bologna si potrà seguire solo con un abbonamento a DAZN: lo scontro Champions tra giallorossi e felsinei non sarà una delle tre partite settimanali che anche gli abbonati Sky si potranno gustare. Dunque diretta streaming tramite DAZN, app sulla smart tv o sul telefono, ovunque ci si trovi per assistere alla resa dei conti-Champions tra De Rossi e Thiago Motta.

PUNTI PESANTI!

La diretta Roma Bologna (fischio d’inizio alle 18.30) vedrà andare in scena allo stadio Olimpico una vera e propria resa dei conti, con i felsinei quarti in classifica che sfidano i giallorossi quinti. Con cinque squadre in Champions quest’anno ma col fiato sul collo dell’Atalanta, la Roma oltre al sogno Europa League vuole assolutamente mantenere il piazzamento per tornare a giocare nella massima competizione europea dopo cinque anni di assenza.

DIRETTA/ Sampdoria Bologna Primavera (risultato finale 1-2): rigore di Byar (14 aprile 2024)

Dall’altra parte il Bologna sta vivendo probabilmente la sua migliore stagione degli ultimi vent’anni. Gli ultimi pareggi in trasferta a Frosinone e in casa contro il Monza hanno un po’ rallentato la corsa, in più l’infortunio di Ferguson non regala certo particolare ottimismo alla squadra di Thiago Motta. Formazione rossoblu che si trova però davvero a pochi passi da qualcosa di straordinario, considerando che per gli emiliani l’unico veloce passaggio in Coppa dei Campioni ci fu dopo lo Scudetto del 1964.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

La diretta Roma Bologna vedrà scendere in campo due squadre tra le più brillanti nel girone di ritorno. La Roma di Daniele De Rossi confermerà un 4-3-2-1 ad “albero di Natale” come schema, davanti al portiere Svilar la difesa a quattro sarà formata da Karsdorp, Mancini, Llorente e Angelino. A centrocampo Cristante, Paredes e Lorenzo Pellegrini a fare muro, in avanti Dybala e Baldanzi sosterranno Abraham, considerando l’assenza per infortunio di Lukaku. Nel Bologna Thiago Motta schiererà un 4-2-3-1 con Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen davanti al portiere Skorupski. Davanti alla difesa giocheranno Freuler e Aebischer, a sostegno di Zirkzee come centravanti partiranno dal 1′ Orsolini, Fabbian e Saelemaekers.

CHE QUOTE PER LE SCOMMESSE SU ROMA BOLOGNA?

Per una puntatina sulla diretta di Roma Bologna è sicuramente utile conoscere le quote proposte da Snai, per un vero e proprio scontro diretto per l’accesso alla prossima Champions League. La vittoria della Roma viene proposta a una quota di 2.35, con i giallorossi dunque sensibilmente favoriti poiché l’affermazione del Bologna all’Olimpico moltiplica per 3.30 la posta scommessa. Per chi vedesse probabile un pareggio, quota di 3.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA