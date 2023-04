Video/ Bologna Sampdoria Primavera (1-1) gol ed highlights: Chilafi, beffa al 92′!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA (1-1): LA PARTITA

Botta e risposta in coda alle due frazioni tra le formazioni Primavera di Bologna e Sampdoria, e un pari che non serve a nessuno. Al Centro Tecnico “Niccolò Galli” le formazioni allenate rispettivamente da Luca Vigiani e Felice Tufano si affrontavano per cercare quei tre punti utili a tenere vivo il sogno play-off: ne è venuta fuori una gara molto divertente, caratterizzata da diverse occasioni da rete e che i felsinei avrebbero potuto fare loro prima che nel finale la beffa firmata da Chilafi consentisse ai doriani di tornare da questa trasferta in terra emiliana almeno con un punto. Se nel primo tempo a partire bene erano stati proprio gli ospiti, all’11’ Corazza aveva sfiorato il vantaggio rossoblu; solo sul finire della frazione (41′) tuttavia era arrivato il meritato gol del vantaggio con Raimondo bravo a ribadire in rete una prodigiosa respinta di Tantalocchi sul tentativo di Ebone (a sua volta ben imbeccato da un ispirato Corazza).

Nella ripresa la gara si accendeva: ad aprire le ostilità era Montevago, vicino subito al pari, poi Raimondo falliva il bis personale e il punto che avrebbe mandato in ghiaccio la gara al 52′ (bravo ancora Tantalocchi a negare un gol quasi fatto). Dopo una fase di calma ancora Montevago sfiorava l’1-1 al 72′ mancando clamorosamente il colpo mentre all’88’ era Amey a salvare (provvisoriamente) il risultato sul tentativo di Leonardi. Tutto finito? Macché: dopo che Chilafi aveva divorato una rete sprecando l’assist di Porcu (83′), era lui stesso a fare ammenda in pieno recupero (92′) con l’inzuccata su corner che batteva Franzini e gelava i padroni di casa. Il sigillo su un pari che tiene ancora appaiate Bologna e Sampdoria a quota 39, assieme a Inter ed Empoli, ma senza quel guizzo in classifica che tutti speravano.

VIDEO BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA (1-1): IL TABELLINO

BOLOGNA: Franzini; Stivanello, Mercier, Motolese; Wallius (61′ Amey), Pyyhtia, Bynoe (84′ Maltoni), Corazza; Urbanski; Raimondo, Ebone. A disposizione: Raffaelli, Verardi, Baroncioni, Mmaee, Diop, Corsi, Busato, Bartha. Allenatore: Luca Vigiani.

SAMPDORIA: Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen (59′ Chilafi); Di Mario (26′ Porcu), Conti, Uberti, Segovia (46′ Pozzato), Migliardi (74′ Savio); Ivanovic (74′ Leonardi), Montevago. A disposizione: Gentile, Scardigno, Straccio, Caruana, Tozaj, Lotjonen, Peretti. Allenatore: Felice Tufano.

Ammoniti: Segovia (Sampdoria), Porcu (Sampdoria), Stivanello (Bologna), Motolese (Bologna), Raimondo (Bologna).

Reti: 41′ Raimondo (Bologna), 92′ Chilafi (Sampdoria).

