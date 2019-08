Video/ Bologna Spal (1-0): gol e highlights, decide Soriano in extremis (Serie A)

Un guizzo in extremis: il gol di Soriano al 93’ minuto ha deciso il derby allo stadio Dall’Ara, il video di Bologna Spal ci racconta comunque di una partita dominata dai rossoblù, che hanno ottenuto in extremis una vittoria più che meritata per quanto avevano prodotto lungo tutta la partita. Le statistiche ufficiali fornite dalla Lega Serie A su Bologna Spal parlano chiaro: 59% di possesso palla per il Bologna, che domina sia nel numero dei tiri complessivi (17-7), sia in modo ancora più netto la voce sui tiri nello specchio della porta avversaria (11-1). Nettissimo il dominio felsineo anche nel numero dei calci d’angolo (11-2), eppure fino al recupero tutta questa sfilza di numeri sembravano solo la dimostrazione che nel calcio dominare le statistiche non basta. Poi è arrivato il cross giusto di Orsolini per Soriano, che aveva già colpito una traversa, ed è stata festa per Sinisa Mihajlovic, ancora una volta presente in panchina nonostante la leucemia.

VIDEO BOLOGNA SPAL: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Bologna Spal il protagonista è stato senza dubbio Roberto Soriano, autore del gol vittoria allo scadere per i rossoblù, che nelle classiche interviste post-partita si è espresso così, con una dedica speciale naturalmente per il suo allenatore Sinisa Mihajlovic: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti per il mister che è un grande uomo. Oggi su altri gol che ho sbagliato pensavo che avevo perso un’occasione per regalargli una piccola gioia, poi alla fine l’ultima occasione me la sono giocata e ho segnato. Sono contento anche per i tifosi che ci sostengono sempre e oggi erano tantissimi. A Verona abbiamo lasciato due punti, oggi abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister: essere alti e aggressivi, giocare se possibile sempre palla a terra e senza pensieri con l’atteggiamento che avevamo in campo l’anno scorso”.

