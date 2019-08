Diretta Bologna Spal/ Streaming video tv: quote e formazioni dell’anticipo (Serie A)

Bologna Spal, diretta da Guida, venerdì 30 agosto alle ore 20:45, inaugura il programma della seconda giornata in Serie A 2019-2020: si affrontano due squadre che lottano per la salvezza, ma che potrebbero anche centrare l’obiettivo con largo anticipo. Entrambe sono infatti formazioni di qualità, anche se nella prima giornata non l’hanno mostrata al 100%: il Bologna ha raccolto un pareggio sul campo del neopromosso Verona, mentre gli estensi hanno scialacquato un vantaggio di due gol ottenuto nel primo tempo facendosi rimontare e battere dall’Atalanta. Certo il ko per Leonardo Semplici ci poteva stare vista la portata degli avversari, ma nei prossimi impegni bisognerà evitare questi cali di concentrazione e se non altro è stato dimostrato come questo gruppo possa davvero battere chiunque. Resta da capire se Sinisa Mihajlovic, dopo la grande sorpresa della scorsa domenica, sarà ancora in panchina per guidare i suoi; aspettando notizie, come anche la diretta di Bologna Spal, valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPAL

Per Bologna Spal ci saranno tante conferme da parte di Mihajlovic: davanti a Skorupski infatti dovrebbe ancora giocare Tomiyasu come terzino destro, Dijks dall’altra parte e coppia centrale che sarà formata da Danilo e Denswil. A centrocampo anche Kingsley dovrebbe giocare la seconda partita consecutiva dopo la buona prova del Bentegodi; al suo fianco agirà Andrea Poli e dunque Roberto Soriano farà un passo avanti per mettersi in mezzo ai due esterni offensivi, che dovrebbero essere Orsolini e Nicola Sansone. Palacio è in vantaggio su Destro per giocare come attaccante; nella Spal invece Floccari potrebbe far scalare Federico Di Francesco a esterno sinistro, ma sarà dura tenere in panchina lo straripante Igor della prima giornata. Al netto di questo Petagna sarà il centravanti di riferimento, con D’Alessandro largo a destra e un centrocampo nel quale saranno confermati Missiroli e Kurtic, e Murgia potrebbe essere titolare a scapito di Valoti. Thiago Cionek, Vicari e Felipe formeranno il terzetto difensivo a protezione del portiere albanese Etrit Berisha.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i felsinei ad avere i favori del pronostico in Bologna Spal: il segno 1 per la loro vittoria, secondo l’agenzia di scommesse Snai che ha tracciato il pronostico, vale 1,83 volte la somma giocata mentre il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo esterno, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte quanto messo sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, andreste a vincere 3,45 volte la somma puntata con questo bookmaker.



