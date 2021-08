Video/ Bologna Ternana (4-5) highlights e gol: felsinei già fuori dalla Coppa Italia!

La prima grande sorpresa dell’edizione 2021-22 di Coppa Italia arriva dal Dall’Ara dove il Bologna apre le porte del suo stadio alla Ternana e soprattutto ai suoi tifosi che speravano di assistere a una bella vittoria della squadra di Mihajlovic nel giorno in cui potevano finalmente supportare da vicino i loro beniamini. Invece è arrivata una sconfitta clamorosa per i felsinei che vengono eliminati dalle Fere di Lucarelli, che passano quindi il turno con il risultato finale di 4-5. Novanta minuti memorabili, niente male per essere solamente calcio d’agosto: le cose si mettono subito male per i padroni di casa, trafitti da Agazzi che recupera palla a centrocampo e la scaraventa in rete alle spalle dell’incolpevole Skorupski, l’unico con cui il tecnico serbo non può assolutamente prendersela. Fase difensiva disastrosa – per usare un eufemismo – dei rossoblù che nel primo tempo e a inizio ripresa concedono davvero troppi spazi agli attaccanti ospiti che dilagano nonostante un calcio di rigore sbagliato da Donnarumma – che si riscatterà con gli interessi firmando il raddoppio con un gran colpo di testa e confezionando (dopo il momentaneo 1-2 di Dominguez) l’assist per il tris di Peralta che poi farà anche doppietta. Il direttore di gara, il signor Zufferli, concederà pure un altro penalty ai rossoverdi, questa volta trasformato impeccabilmente da Falletti. Sotto di 4 gol, il Bologna reagisce ma ormai è troppo tardi: Arnautovic e Soriano nel giro di un paio di minuti dimezzano lo svantaggio, Barrow è ancora debilitato dal Covid ma non si tira di certo indietro quando bisogna prendere a pallonate Iannarilli che con le sue parate salva i suoi da una rimonta che sarebbe stata troppo difficile da smaltire a pochi giorni dall’inizio del campionato. Orsolini dagli undici metri accorcia ulteriormente elettrizzando il finale di partita, la Ternana stringe i denti e rischia di vedersi sfilare dalle tasche una qualificazione che sembrava ormai certa. Alla fine, anche grazie alle prodezze del suo portiere ingiustamente bistrattato in altre circostanze, gli umbri strappano il pass per i sedicesimi dove incontreranno il Venezia. Bologna decisamente bocciato a pochi giorni dalla prima giornata, la Salernitana può sperare nel colpaccio.

VIDEO BOLOGNA TERNANA 4-5, IL TABELLINO

BOLOGNA-TERNANA 4-5 (1-3)

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Annan (53′ Barrow), Bonifazi, Soumaoro, Mbaye (53′ Medel); Dominguez (78′ Svanberg), Schouten, Soriano; Orsolini (85′ Skov Olsen), Arnautovic, Vignato. All. Sinisa Mihajlovic.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (79′ Defendi), Boben, Sorensen, Salzano; Agazzi, Proietti (62′ Damian); Peralta (62′ Celli), Falletti (74′ Paghera), Furlan; Donnarumma (74′ Pettinari). All. Cristiano Lucarelli.

ARBITRO: Luca Zufferli (Sez. di Udine).

AMMONITI: 26′ Sorensen (T), 52′ Mbaye (B), 59′ Salzano (T), 66′ Celli (T), 83′ Iannarilli (T).

RECUPERO: 2′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 6′ Agazzi (T), 21′ Donnarumma (T), 38′ Dominguez (B), 40′ e 54′ Peralta (T), 50′ rig. Falletti (T), 56′ Arnautovic (B), 58′ Soriano (B), 76′ rig. Orsolini (B).

