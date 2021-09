Video/ Bologna Verona (1-0): highlights e gol. Svanberg condanna Di Francesco

VIDEO BOLOGNA VERONA (1-0): LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH

Gran successo per Sinisa Mihajlovic nella 3^ giornata di Serie A: come si vede nel video di Bologna Verona, i felsinei escono fuori vincenti dalla sfida del lunedi sera al Dall’Ara e dunque fanno loro altre tre sonanti punti, condannando i veneti invece alla terza sconfitta di fila di questa stagione (e Di Francesco già all’esonero). Raccontando ora della partita occorso in terra emiliana, va detto che al via sono subito alti ritmi in campo, con i gialloblu che pure si dimostrano ampiamente propositivi: è di Tameze pure la prima vera occasione da gol della partita, arrivata però dopo i primi venti minuti di gioco. La reazione dei rossoblu pure non si è fatta attendere e con Svanberg, Soriano e Barrow sono gran scintille di fronte a Montipò negli ultimi scampoli del primo tempo. Prima dell’intervallo vi è comunque un’ultima occasione per i veneti con Simeone, il cui colpo di testa pure per un nulla finisce fuori dallo specchio avversario.

LA RIPRESA

Rientrati in campo dopo l’intervallo ancora sono gran ritmi al Dall’Ara: c’è gran voglia da parte di entrambi i club di sbloccare la partita. La prima occasione, ancora, è a firma del Verona: al 57’ è Simeone a far tremare al difesa emiliana e tempo pochi minuto tocca a Musa Barrow rispondere per le rime, sia pure senza gran successo. Passano i minuti e sono gran cambi dalla panchina: pure l’attenzione è alt e il ritmo in campo serrato. Tanto che al 78’ finalmente la partita si sblocca su intervento di Svanberg, che ben servito da Arnautovic insacca il pallone alle spalle di Montipò. Il Bologna, in vantaggio per 1-0 ritorna coraggio e pure punta al bis: al 87’ e di fila sono Dominguez, Arnautovic e Sansone a dare fastidio, ma questa volta lo specchio veneto è sigillato. Al triplice fischio finale è comunque vittoria per il Bologna, per 1-0 sul Verona.

IL TABELLINO

Bologna-Verona 1-0 (O-0 PT)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic Allenatore: Mihajlovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Pezzuto

Marcatore: Svanberg 78′

VIDEO BOLOGNA VERONA, HIGHLIGHTS E GOL

