Video/ Borussia Dortmund Bayern (0-1): highlights e gol. La decide Kimmich!

Partita davvero emozionante quella che si è giocata ieri al Signal Induna Park, tra le due prime indiziate alla vittoria della Bundesliga 2019-20: con il risicato risultato di 1-0 infatti il Bayern di Flick ha avuto la meglio sulla prima sfidante al titolo per la Bundesliga 2019-2020 ovvero il Borussia Dortmund, che dunque esce dallo stadio di casa con le ossa rotte. Come emerge nel video di Dortmund Bayern Monaco, nonostante il risultato abbastanza risicato il match a cui abbiamo assistito non è stato affatto privo di colpi di scena, fin dal fischio d’inizio. Al via sono stati proprio i padroni di casa a partire fortissimo, trovando pure la prima vera occasione da gol ad nei primi minuti di gioco con Haaland: la risposta dei bavaresi chiaramente non si è fatta attendere e al 20’ è Gnabry a far tremare la difesa avversaria. Si deve poi attendere il 43’ del primo tempo per vedere il gol che ha deciso questa Classica del calcio tedesco: è stata infatti Kimmich con un clamoroso pallonetto a beffare Burki e a segnare il gol dell’1-0. Nella ripresa, proprio quando si attendeva la vigorosa reazione del Borussia Dortmund, è stata invece la squadra ospite a gestire il match. Al 54’ ecco che pure i bavaresi tentano il raddoppio con Goretzka, il cui tiro un po’ timido viene prontamente parato da Burki. E’ poi solo al 60’ che anche i gialloneri entrano in partita e con Haaland sfiorano il gol del pareggio. Ma è solo uno squillo: nel finale del match è il Bayern a controllare il gioco e Lewandowski pure in un paio di occasioni fa paura in area, senza però trovare il gol. Al triplice fischio finale è grande festa per il Bayern Monaco, che già capolista, dopo la 28^ giornata di Bundesliga vola a 64 punti, a + 7 dagli avversari e comincia a vedere il titolo.

IL TABELLINO

DORTMUND-BAYERN 0-1 (0-1 PT)

RETI: 43′ Kimmich

DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek (79′ Goetze), Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud (84′ Witsel), Delaney (46′ Emre Can), Guerreiro; Brandt (46′ Sancho), Haaland (73′ Reyna), Hazard. All. Favre

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (84′ Hernandes), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (86′ Javi Martinez), Müller, Coman (74′ Perisic); Lewandowski. All. Flick

AMMONITI: Hummels (D), Muller (B), Dahoud (D), Davies (B)

STADIO: Signal Induna Park (Dortmund) ARBITRO: T. Stieler

