Video/ Borussia Dortmund Bayern Monaco (0-4) gol e highlights: Kane, tripletta! (Bundesliga, 4 novembre 2023)

Al Signal Iduna Park il Bayern Monaco supera in trasferta il Borussia Dortmund per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Tuchel partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 4′ grazie alla rete messa a segno da Upamecano, su assist di Sane da calcio d’angolo. Lo stesso Sane regala poi il passaggio vincente anche a Kane per il gol del raddoppio trovato già al 9′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Terzic tentano di reagire con un tiro fuori misura di Brandt al 22′ ed una conclusione alta non di molto di Malen al 45’+2′. Sul fronte opposto la conclusione di Goretzka finisce ampiamente a lato della porta del Borussia al 37′. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i biancorossi ci riprovano con Musiala che, già sugli scudi al 46′, si vede poi annullare un gol per fuorigioco al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Kane a chiudere i conti completando la tripletta personale tra il 72′, liberato dall’ex juventino Coman, ed il 90’+3′, su passaggio di Pavlovic.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco D. Aytekin ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Hummels, Ryerson e Sabitzer da un lato, Sane, Tuchel e Laimer dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono al Bayern Monaco di salire a quota 26 nella classifica della Bundesliga mentre il Borussia Dortmund non si muove, rimanendo fermo a 21 punti.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0 a 4 (p.t. 0-2)

Reti: 4′ Upamecano(M); 9′, 72′, 90’+3′ Kane(M).

Assist: 4′, 9′ Sane(M); 72′ Coman(M); 90’+3′ Pavlovic(M).

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3) – Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Sabitzer, Özcan, Brandt; Malen, Füllkrug, Reus. All.: Terzic.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Neuer; Mazraoui, Upamecano, Min-jae, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. All.: Tuchel.

Arbitro: D. Aytekin (Germania).

Ammoniti: 22′ Sane(M); 44′ Tuchel(M); 61′ Hummels(D); 74′ Ryerson(D); 76′ Sabitzer(D); 85′ Laimer(M).

