Video/ Borussia Dortmund Bayern Monaco (2-0) highlights e gol. Supercoppa giallonera!

La Supercoppa di Germania è giallonera! Ieri sera al Signal Induna park, la squadra di Favre interrompe la lunga striscia di successi dei bavaresi e celebra in casa il trofeo con il risultato di 2-0. Come si vede nel video di Borussia Dortmund Bayern Monaco, la compagine padrona di casa ha sofferto non poco specie nel primo tempo, dove sono stati pericolosi gli interventi di Hitz tra i pali: non mano subissata però è stata pure la difesa dei bavaresi, dove già dal primo minuto Reus ha ben impegnato Neuer. E’ stata però nella ripresa che abbiamo finalmente visto il Borussia pungere con successo: già al 48’ è Paco Alcacer a mettere la firma sulla prima marcatura del match e non dobbiamo attendere molto perchè Sancho al 69’ firmì il successo in Supercoppa di Germania per il Dortmund. La reazione del Bayern non è mancata ovviamente, furiosa ma confusa: il triplice fischio finale però assegna agli avversari la Supercoppa di Germania.

IL TABELLINO

Borussia Dortmund Bayern Monaco 2-0 (0-0 pt)

Reti: 48′ Alcacer, 69′ Sancho

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Piszczek (80′ Wolf), Akanji, Toprak, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho (80′ Bruun Larsen), Reus, Guerreiro (74′ Hakimi); Alcacer. All. Favre

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Boateng, Alaba (70′ Sanches); Tolisso, Thiago (80′ Pavard); Müller (66′ Davies), Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Kovac

Ammoniti: Lewandowski (BA), Kimmich (BA)

Arbitro: Siebert Stadio Signal Induna Park

VIDEO BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO, HIGHLIGHTS E GOL



