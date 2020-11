Video/ Borussia Dortmund Bruges (3-0) highlights e gol. Tutto facile per i gialloneri

VIDEO BORUSSIA DORTMUND BRUGES: LA SFIDA AL SIGNAL INDUNA PARK

Tutto facile ieri sera in casa per la compagine di Lucien Favre, nel quarto turno della fase a gironi di Champions League: come si vede nel video di Borussia Dortmund Burges, la squadra tedesca ha facilmente avuto ragione dei rivali belgi, riuscendo a ottenere una sonora vittoria, col risultato finale di 3-0. Benchè la squadra di Clement fino all’ultimo abbia provato a mettere in difficoltà i padroni di casa, pure sono bastati solo pochi minuti nel primo tempo per capire che sarebbe stato solo dominio giallonero al Signal Induna Park. Venendo alle azioni salienti della sfida di Champions league, vediamo infatti che è già al secondo minuto di gioco che il Dortmund sfiora il vantaggio con una grande azione di Haaland: i tedeschi non fanno fatica a crescere e pure con una certa calma impostano il loro gioco. Il primo gol comunque non si fa attender molto: al 18’ ecco la prima magia di Haaland, con un tiro di precisione che beffa Mignolet tra i pali. Di fila arrivano poi le occasioni da gol per Hazard e Haaland e prima dell’intervallo è poi Sancho a trovare il gol del raddoppio: nel mezzo pochi ma insistenti attacchi dei ospiti, che dimostrano che il Bruges è ancora vivo. Nel secondo tempo il copione non cambia, anche se i ritmi si fanno un poco più bassi: è sempre il Borussia Dortmund a fare la partita mentre il Bruges cerca di farsi pericoloso quando può, senza però riuscire a fare veramente paura. Al 60’ ecco che poi arriva il tris a firma del solito Haaland: il Bruges prova a rimanere in partita, ma di fatto neppure la girandola di cambi è sufficiente per dare una scossa al match. Pure nel finale è sempre il Borussia Dortmund a spingere e non mancano ottime occasioni da gol: la difesa belga però fa il possibile per respingere gli attacchi e resiste compatta. Si arriva dunque al triplice fischio finale senza altre reti, ma tanto basta: il Dortmund vince per 3-0 e rimane leader del suo girone F per la Champions league.

IL TABELLINO

Borussia Dortmund-Brugge 3-0 (HIGHLIGHTS)

Gol: 18′ e 60′ Haaland (D), 45′ Sancho (D)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Meunier (73’ Meunier), Akanji, Hummels, Guerreiro (80’ Passlack); Bellingham, Delaney (72’ Emre Can); Sancho, T. Hazard, Reyna (81’ Brandt); Haaland (81’ Reus). All. Favre

BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Mata, Kossounou, Deli; Diatta (74’ Diatta), Vormer, Vanaken, Balanta (52’ Rits), De Ketelare; Lang (74’ Schrijvers), Krmencik (66’ Badji). All. Clement

Ammoniti: Rits

