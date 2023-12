Video/ Borussia Dortmund PSG (1-1) gol e highlights: Mbappe manca il successo! (Champions, 13 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BORUSSIA DORTMUND PSG: LA SINTESI

Al Signal Iduna Park le squadre di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Terzic tentano di prendere subito in mano le redini del match affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 10′ con una conclusione di Reus bloccata senza difficoltà da Donnarumma tra i pali.

I minuti scorrono sul cronometro ed entrambe le compagini collezionano diverse occasioni fallite per spezzare l’equilibrio di partenza rispettivamente con Wolf al 14′, Reus al 26′, Adeyemi al 32′ ed Hummels al 45’+1′ da un lato, Vitinha al 12′, Lee al 16′, Mbappe al 17′, Barcola al 20′ e Kolo Muani sia al 24′ che al 45′ dall’altro. Nel secondo tempo i francesi non capitalizzano una buona opportunità con Hakimi al 49′ ed i tedeschi riescono invece a passare in vantaggio al 51′ grazie alla rete messa a segno da Adayemi, su assist di Fullkrug. Tuttavia i parigini non ci stanno e reagiscono trovando il gol dell’immediato pareggio al 56′ per merito di Zaire-Emery.

Nell’ultima parte dell’incontro Mbappe si vede annullare un gol per fuorigioco ravvisato dal VAR al 76′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svedese G. Nyberg ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Hummels da un lato e Marquinhos dall’altro. Il punto conquistato in questo sesto turno della fase a gironi permette al Borussia Dortmund di salire a quota 11 ed al PSG di salire a 8 punti nella classifica del gruppo F della Champions League.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BORUSSIA DORTMUND PSG: IL TABELLINO

Borussia Dortmund-PSG 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ Adeyemi(B); 56′ Zaire-Emery(P).

Assist: 52′ Fullkrug(B).

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1) – Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Bensebaini; Salih Ozcan; Adeyemi, Reus, Brabdt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All.: Terzic.

PSG (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Lee, Zaire-Emery, Vitinha; Kolo Muani, Mbappé, Barcola. All.: Luis Enrique.

Arbitro: G. Nyberg (Svezia).

Ammoniti: 45′ Marquinhos(P); 57′ Hummels(B).

