Video/ Borussia Dortmund Psv (2-0) gol e highlights: tedeschi ai quarti di Champions League (13 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BORUSSIA DORTMUND PSV (2-0): LA PARTITA

Il Borussia Dortmund batte per due reti a zero il Psv grazie alle reti siglate da Sancho e Reus. I gialloneri volano nei quarti di finale di Champions League. Il Borussia Dortmund avanti dopo appena tre minuti. Brandt per Sancho che da fuori area non lascia scampo a Benitez. Malen serve un gran pallone a Fullkrug che non riesce a concretizzare. Bakayoko ci prova con il sinistro, blocca Kobel. Brandt prova a servire Sancho, servizio lungo. Ghiotta chance per Malen che spreca il raddoppio. Mauro Junior per De Jong che prova a colpire di tacco ma non trova la porta.

Sancho per Malen che trova l’ottima risposta di Kobel. Lozano ci prova da fuori area, l’ex Napoli colpisce il palo. Teze riceve un gran pallone da Bakayoko in area, salva Kobel. Malen per Fullkrug che colpisce di testa, blocca Benitez. Bakayoko a botta sicura in area, si supera Kobel che salva ancora i padroni di casa. Teze ci prova da fuori area, palla fuori di un soffio! De Jong per Teze che da solo davanti a Kobel la mette alta! Reus! La chiude il Borussia Dortmund! Frittata di Badabi che cade e perde la sfera, Reus entra in area e regala i quarti ai gialloneri.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BORUSSIA DORTMUND PSV (2-0): IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Can, Sule, Hummels, Maatsen; Ozcan, Sabitzer; Malen (Dal 70 st Adeyemi), Brandt (Dal 58 st Nmecha), Sancho (Dal 75 st Reus); Fullkrug. A disposizione; Adeyemi, Bensebaini, Bynoe-Gittens, Duranville, Lotka, Meyer, Moukoko, Nmecha, Reus, Watjen, Wolf. Allenatore: Edin Terzic.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Dest, Bossoli, Schouten, Teze; Veerman (Dal 82 st Pepi), Mauro Junior (Dal 86 st Babadi), Til (Dal 70 st Lozano); Tillman, De Jong, Bakayoko. A disposizione: Badadi, Bella-Kotchap, Drommel, land, Ledezma, Lozano, Obispo, Pepi, Ramalho, Sambo, Van Aanholt, Waterman. Allenatore: Peter Bosz.

Arbitro: Daniele Orsato.

Ammoniti: Sule, Nmecha.

