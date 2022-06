Video/ Bosnia Finlandia (3-2) gol e highlights: Dzeko trascinatore! (Nations League)

VIDEO BOSNIA FINLANDIA, LA PARTITA

La Bosnia batte la Finlandia in occasione di questa quarta giornata di Nations League, Lega B, Gruppo 3. Dopo un primo tempo spettacolare, Edin Dzeko realizza il gol vittoria nella ripresa, trascinando i suoi compagni. Il match inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, che al 5′ minuto si portano in vantaggio grazie ad un rigore realizzato perfettamente da Miralem Pjanic. La Finlandia non si arrende, ed anzi, in pochi minuti riesce addirittura a ribaltare il risultato: Pukki prima segna il gol del pareggio con grande freddezza al decimo minuto, e successivamente, con una magia, serve Kallman, che al 18esimo trova la rete del momentaneo 2-1.

Al 29esimo minuto sono sempre i due ex Roma a confezionare il pareggio bosniaco: Pjanic serve Dzeko in verticale con un assist meraviglioso, ed il numero 11 non sbaglia di fronte al portiere. Nel secondo tempo è ancora il centravanti dell’Inter a realizzare il definitivo 3-2, confermandosi il migliore in campo. Con questo successo la Bosnia si conferma prima in classifica, mentre la Finlandia viene scavalcata dal Montenegro: Bosnia 8, Montenegro 7, Finlandia 4, Romania 3. Quattro squadre in 5 punti, ed ancora 2 partite da giocare.

VIDEO BOSNIA FINLANDIA, IL TABELLINO

Bosnia Finlandia 3-2 (2-2)

BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3): Sehic; Stevanovic, Ahmedhodzic (dal 28′ st Kovacevic), Hadzikadunic, Kolasinac (dal 23′ st Civic); Menalo, Prcic (dal 1′ st Hadziahmetovic), Pjanic (dal 32′ st Gojak); Krunic, Dzeko, Duljevic (dal 1′ st Milicevic). A disposizione: Vasilj, Cetkovic, Civic, Milicevic, Sanicanin, Besic, Prevljak, Cimirot, Gojak, Hadziahmetovic, Kovacevic, Demirovic. Ct. Petev

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Jensen, S. Vaisanen (dal 1′ st Ivanov), Tenho, Nissila (dal 1′ st Kamara), Soisalo; Schuller (dal 13′ st Lod), Lingman, Niskanen (dal 37′ st Taylor); Pukki, Kallman (dal 28′ st Pohjanpalo). A disposizione: Joronen, Eriksson, L. Vaisanen, Ivanov, Kamara, Taylor, Lod, Valekari, Alho, Uronen, Granlund, Pohjanpalo. Ct. Kanerva

Reti: al 5′ pt Pjanic (rigore), al 10′ pt Pukki, al 18′ pt Kallman, al 29′ pt Dzeko, al 13′ st Dzeko

Ammonizioni: Vaisanen, Prcic, Gojak, Petev (non dal campo)













