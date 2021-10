Video/ Brescia Cremonese (1-0): highlights e gol. Spalek regala tre punti a Inzaghi

VIDEO BRESCIA-CREMONESE (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti il Brescia supera la Cremonese per 1 a 0. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati dal tecnico Pecchia a rendersi pericolosi verso il 10′ quando la conclusione al volo provata da Vido su passaggio di Sernicola è finita fuori dallo specchio della porta avversaria.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il calendario del campionato, diretta gol live score

I minuti scorrono sul cronomentro ma la gara si vivacizza soltanto nel finale di frazione a cominciare dal tiro di Bajic respinto da Carnesecchi al 40′ e seguito sul fronte opposto dal mancino largo di poco di Castagnetti al 42′. Le Rondinelle non combinano di meglio con Palacio al 45′, quando l’argentino viene pescato in posizione di fuorigioco.

DIRETTA PISA PORDENONE/ Video streaming tv: i 6 precedenti del match sono recenti

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i grigiorossi mancano due occasioni importanti con Di Carmine al 48′ ed al 49′ per poi uscire pure lui prematuramente per infortunio al 59′, venendo sostituito da Dionisi. La Cremonese fallisce poi un calcio di rigore al 65′ quando Ciofani calcia sopra la traversa il penalty fischiato per fallo di Tramoni su Crescenzi. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa il neo entrato Spalek a mettere a segno la rete del vantaggio definitivo per i biancazzurri all’84’ su assist di Bianchetti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Aureliano, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Cistana da un lato e Bianchetti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo nono turno del campionato cadetto permettono al Brescia di salire a quota 17 nella classifica della Serie B scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata della Cremonese, rimasti appunto fermi a quota 16 punti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Mosse 9^ giornata: il Pisa di D'Angelo per il riscatto

IL TABELLINO

Brescia-Cremonese 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 84′ Spalek(B).

Assist: 84′ Bianchetti(B).

BRESCIA (4-3-2-1) – Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli(90′ Cavion), van de Looi, Bisoli; Tramoni(67′ Jagiello), Palacio(79′ Spalek); Bajic(67′ Moreo). A disp.: Perilli, Linner, Karacic, Mangraviti, Huard, Labojko, Olzer, Papetti. Allenatore: F. Inzaghi.

CREMONESE (4-2-3-1) – Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi(74′ Valeri); Castagnetti(46′ Bartolomei), Valzania; Gaetano(46′ Baez), Vido(46′ Fagioli), Buonaiuto; Di Carmine(58′ Ciofani). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Ravanelli, Nardi, Strizzolo, Meroni, Zanimacchia. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna).

Ammoniti: 35′ Bianchetti(C); 57′ Cistana(B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BRESCIA CREMONESE (da sky)



© RIPRODUZIONE RISERVATA