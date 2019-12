Video/ Brescia Lecce (3-0): gol e highlights, che tris per Corini! (Serie A)

Allo Stadio Mario Rigamonti il Brescia supera il Lecce con un netto 3 a 0: nel video Brescia Lecce ecco gol e highlights di questa preziosa vittoria per le Rondinelle. Nel primo tempo, dopo una fase di equilibrio iniziale e con il tecnico Corini costretto a sostituire prematuramente per infortunio Ndoj con Spalek già al 29′, i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 31′ grazie alla rete messa a segno da Chancellor, sfruttando l’assist del neo entrato Spalek. Le Rondinelle insistono e trovano pure il gol del raddoppio nel finale di frazione, precisamente al 44′, per merito di Torregrossa, su suggerimento di Sabelli e complice anche un’incertezza difensiva avversaria. I giallorossi di mister Liverani faticano a reagire nel modo più adeguato per cercare almeno di accorciare le distanze e, nel corso del secondo tempo, subiscono pure la rete del tris definitivo di Spale al 61′, bravo a capitalizzare il passaggio vincente di Bisoli. I tentativi dei pugliesi si rivelano quindi troppo deboli per impensierire i lombardi, in grado invece di gestire fino al triplice fischio dell’arbitro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa sedicesima giornata di campionato permettono al Brescia di salire a quota 13 nella classifica di Serie A mentre il Lecce non si muove, rimanendo fermo a 15 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Brescia sia stato più bravo a concretizzare in fase offensiva rispetto a quanto abbia invece fatto il Lecce. I giallorossi sono stati capaci per esempio di aggiudicarsi il possesso palla con il 60% finale ed hanno toccato un maggior numero di palloni, come suggerito dal 386 a 231 nei passaggi completati. I pugliesi si sono distinti pure in quanto ad attacchi, 116 a 66, dei quali 28 a 69 quelli pericolosi, sebbene le Rondinelle si siano distinte in modo particolare tramite l’11 a 6 nel conteggio delle conclusioni, delle quali 9 a 4 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Lecce è stata la squadra più scorretta a causa del 25 a 16 nel computo dei falli e l’arbitro Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia, ha estratto il cartellino giallo per ben 10 volte ammonendo rispettivamente Chancellor, Balotelli, Torregrossa e Spalek da un lato, Majer, Shakov, Lapadula, Tabanelli, Calderoni e Farias dall’altro.

Brescia-Lecce 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 31′ Chancellor (B); 44′ Torregrossa (B); 61′ Spalek (B).

Assist: 31′ Spalek (B); 44′ Sabelli (B); 61′ Bisoli (B).

BRESCIA (4-3-1-2) – Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Ndoj (29′ Spalek), Tonali (80′ Viviani), Bisoli; Romulo; Balotelli, Torregrossa (70′ Martella). A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Zmrhal, Donnarumma, Aye, Magnani, Matri, Morosini, Martella. All.: Corini.

LECCE (4-3-1-2) – Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni (72′ Babacar); Majer (62′ Farias), Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (46′ Falco); La Mantia, Lapadula. A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Maselli. All.: Liverani.

Arbitro: Massimiliano Irrati (Pistoia).

Ammoniti: 11′ Majer (L); 15′ Shakov (L); 35′ Chancellor (B); 38′ Balotelli (B); 40′ Torregrossa (B); 45′ Lapadula (L); 45’+2′ Tabanelli (L); 58′ Spalek (B); 58′ Calderoni (L); 76′ Farias (L).

