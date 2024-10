DIRETTA LECCO PERGOLETTESE, LUNCH MATCH AL RIGAMONTI CEPPI

La domenica di campionato si apre con la diretta Lecco Pergolettese, sfida in programma alle ore 12:30 del 20 ottobre 2024 per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025 presso lo Stadio Rigamonti Ceppi. Il Lecco si trova a metà classifica, esattamente in decima posizione, ma punta a ritagliarsi un vero e proprio posto nei playoff piuttosto che galleggiare a ridosso delle posizioni che ne garantiscono l’accesso. Per continuare a sognare i manzoniani dovranno ad esempio provare a riscattare immediatamente la sconfitta subita lo scorso turno contro la Pro Patria.

La Pergolettese, che è invece reduce dal pareggio con il Trento, vuole abbandonare le zone più calde della classifica allontanandosi al più presto dalla zona retrocessione. Infine, ricordiamo che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Matteo Canci, proveniente dalla sezione AIA di Carrara e che sarà coadiuvato dagli assistenti Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e Giuseppe Romaniello della sezione di Napoli mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Mattia Maresca della sezione di Napoli.

DIRETTA LECCO PERGOLETTESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Lecco Pergolettese sarà come sempre garantita da Sky e dal servizio streaming on demand di NOW. Queste due detengono infatti i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie C per la stagione 2024/2025 compresi i gironi A, B e C. Chi vorrà vedere la gara sulla propria televisione dovrà quindi disporre di un abbonamento a Sky e sintonizzarsi su Sky Calcio 1Sky Sport 251. Un’altra opzione per lo streaming sarà offerta anche da Sky Go mentre non è da escludere che l’evento possa essere inserito in una diretta gol.



LECCO PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa per il calcio di inizio della diretta Lecco Pergolettese pare crescere con il passare dei minuti e proviamo quindi ad analizzare quelle che saranno le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni da schierare in campo. Gli ospiti della Pergolettese potrebbero decidere di tornare a giocare con il 4-3-2-1 dopo il pareggio maturato nell’ultima giornata di campionato con il solito Parker punta centrale supportata da Scarsella ed anelli sulla trequarti.

In mediana confermati Careccia, Arini e Jaouhari mentre il reparto arretrato sarà composto da Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri a protezione dell’estremo difensore Cordaro. I padroni di casa del Lecco guidati dal tecnico Francesco Baldini dovranno invece quasi sicuramente fare a meno di Ionita e Frigerio mentre sia Beghetto che Lepore stanno tornando a disposizione.

DIRETTA LECCO PERGOLETTESE, LE QUOTE

Proviamo a dare infine uno sguardo a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per il risultato finale della diretta Lecco Pergolettese con il suo pronostico.