Video/ Brescia Monza (1-2) gol e highlights: i brianzoli vincono il derby! (Serie B)

VIDEO BRESCIA MONZA: VINCONO I BRIANZOLI

Il derby lombardo d’andata delle semifinali dei playoff di Serie B se lo aggiudica il Monza: vittoria per 2-1 al Rigamonti in rimonta grazie ad una doppietta di Gytkjaer a cavallo tra il primo ed il secondo tempo. La prima frazione di gioco vede il Brescia dominare per oltre 40 minuti e passare in vantaggio al 7′ grazie ad un gol di Moreo: il numero 9 italiano riceve palla da una deviazione involontaria della difesa brianzola e fulmina Di Gregorio con un bolide mancino ad incrociare che si incastra sotto all’incrocio. La posizione era molto defilata e non era affatto facile trovare lo specchio.

Al 44′ i biancorossi trovano la rete del pareggio grazie al decimo centro stagionale di Gytkjaer: Carlos Augusto fa partire un destro potente dalla distanza, Joronen non trattiene e sulla corta ribattuta Ciurria è intelligente a servire l’attaccante danese tutto solo al centro dell’area, che da pochi passi non può sbagliare. La ripresa vede una squadra ospite partire meglio e trovare immediatamente il gol del vantaggio: Dany Mota si invola verso la porta, supera in dribbling l’estremo difensore finlandese e viene abbattuto. Rigore e doppietta personale dagli undici metri per il numero 9 scandinavo, che spiazza il portiere. Il Monza giocherà la gara di ritorno in casa, al Brescia serve un’impresa.

VIDEO BRESCIA MONZA, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola a Giovanni Stroppa, allenatore del Monza e portagonista del match: “C’è ancora il secondo tempo, ma stasera la partita è stata portata a casa con tutto quello che potevamo mettere in campo. Nei primi 20 minuti abbiamo concesso cose molto gratuite al Brescia, poi ci siamo rilassati e abbiamo fatto ottime cose. Non siamo riusciti a essere corti in difesa e abbiamo regalato troppo nel palleggio all’inizio, ma non è colpa della gara di Perugia, poi la gara è andata come volevamo. Non è finita perché c’è la gara di ritorno e bisognerà affrontarla al meglio. Contro un Brescia così forte non voglio sbilanciarmi, dobbiamo stare attenti anche al ritorno per conquistare la finale. Berlusconi è un motivatore straordinario quando parla alla squadra, è venuto prima della gara a salutare la squadra e ci ha fatto piacere vederlo. Noi in A e Scudetto al Milan? Si ce lo auguriamo tutti visti i nostri trascorsi”.

VIDEO BRESCIA MONZA, IL TABELLINO

BRESCIA-MONZA 1-2 (1-1)

Marcatori: 6′ Moreo (B), 43′ e 10′ st Gytkjaer rig. (M)

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli (29′ Bertagnoli), Mangraviti, Adorni, Huard (24′ Pajac); Bisoli, Van De Looi (22′ st Proia), Léris; Tramoni (1′ st Jagiello); Moreo, Palacio (22′ st Bianchi). All. Corini. A disp.: Perilli, Andrenacci, Papetti, Behrami, Bajic, Ayé.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta (32′ st Marrone), Pirola (25′ st Molina); D’Alessandro (11′ st P. Pereira), Ciurria (25′ st Colpani), Barberis, Machin, C. Augusto; Mota C. (32′ st Mancuso), Gytkjaer. All. Stroppa. A disp.: Lamanna, Sommariva; Bettella, Antov, Mazzitelli, Brescianini, Vignato

Arbitro: Sig. Aureliano di Bologna (Meli-Zingarelli)

Ammoniti: Van De Looi (B), Machin (M), Marrone (M), Barberis (M), Léris (B)

