Diretta Brescia Monza/ Streaming video tv: andata della semifinale playoff! (Serie B)

DIRETTA BRESCIA MONZA: LA SEMIFINALE DI ANDATA!

Brescia Monza sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano, e si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 18 maggio presso lo stadio Rigamonti: siamo arrivati all’andata della semifinale playoff in Serie B 2021-2022, grande appuntamento nel quale ritroviamo in campo il Brescia, che con la sofferta vittoria sul Perugia ha superato il primo step verso la promozione in Serie A ma ora non ha più il vantaggio del campo, e dunque almeno una volta dovrà battere un Monza che si presenta ai playoff nella stessa situazione dello scorso anno, cioè deluso per il mancato e immediato salto di categoria.

Diretta/ Brescia Perugia (risultato finale 3-2): le Rondinelle volano in semifinale!

Quest’anno è andata anche peggio, perché all’ultima giornata i brianzoli erano padroni del loro destino: secondi in classifica, hanno perso proprio a Perugia e così sono stati scavalcati dalla Cremonese (e dal Pisa), chiudendo al quarto posto e dovendosi accontentare di una semifinale playoff che 12 mesi fa – contro il Cittadella – era risultata fatale. Vedremo se stavolta arriverà la prima, storica promozione in Serie A; mentre aspettiamo che la diretta di Brescia Monza prenda il via proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali che sono legati alla storia della partita, iniziando ovviamente dalle probabili formazioni.

Monza promosso in Serie A se/ Va ai play off: ko a Perugia, sfuma promozione diretta

DIRETTA BRESCIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE PLAY OFF

La diretta tv di Brescia Monza sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canale che trovate al numero 202 del decoder: la visione di questo match, almeno per quanto riguarda la televisione, sarà dunque riservata agli abbonati che potranno eventualmente servirsi, senza costi aggiuntivi, del servizio di diretta Brescia Monza in streaming video attivando l’applicazione Sky Go. Come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN (anch’essa in abbonamento) che fornisce tutte le partite di Serie B; i clienti potranno utilizzare dispositivi compatibili tra cui Xbox, PSP4 e PSP5 oppure anche una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Brescia Reggina (risultato finale 3-0): Cistana firma il tris definitivo!

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA MONZA

Eugenio Corini affronta la diretta Brescia Monza con il 4-3-1-2, e potrebbe puntare sugli stessi undici di sabato: se così fosse vedremmo allora Cistana e Adorni a protezione di Joronen con Sabelli e Pajac a correre sulle corsie laterali, poi un centrocampo con Léris e Dimitri Bisoli a supporto del regista Bertagnoli e Matteo Tramoni che giocherebbe come trequartista alle spalle di Moreo e Palacio. Le alternative non mancano: tre giocatori che possono sicuramente avere campo sono Van de Looi – come playmaker basso – Proia sulla mezzala o anche sulla trequarti e Ayé davanti, anche se per quest’ultimo forse le possibilità sono minori.

Nel Monza è squalificato Caldirola, dunque Giovanni Stroppa deve sostituirlo e dovrebbe farlo con Marrone, che si piazzerà al centro di una difesa che, davanti a Di Gregorio, sarà completata da Sampirisi e Carlos Augusto. Sulle fasce laterali Pedro Pereira e Salvatore Molina restano favoriti ma occhio all’esperienza di D’Alessandro, allo stesso modo in mezzo potrebbe agire Barberis che soffierebbe la maglia a Ciurria, con la conferma di Machin e Barberis. L’ex Pordenone può giocare anche davanti, ma qui sono favoriti Dany Mota e probabilmente Valoti, che può agire come seconda punta; resterebbe in panchina uno come Leonardo Mancuso, ma ovviamente è tutt’altro che detto…

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote ufficiali per il pronostico sulla diretta Brescia Monza? Diamo uno sguardo al quadro che ci viene fornito dalla Snai, uno dei bookmaker di riferimento: la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, perché il segno 1 che regola questa eventualità vi farebbe guadagnare 2,20 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,50 volte la giocata sul segno 2 che identifica l’affermazione esterna del Monza. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote un guadagno che equivale a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA