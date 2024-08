VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA PALERMO: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti il Brescia ha la meglio sul Palermo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rosanero iniziano bene la partita proponendosi in attacco già subito intorno all’8′ con una conclusione di Di Francesco che termina tuttavia fuori dallo specchio della porta avversaria. La partita tarda ad entrare nel vivo e le Rondinelle cercano di rispondere al 23′ con una giocata di Galazzi, ben disinnescato dal portiere Gomis.

Diretta/ Brescia Palermo (risultato finale 1-0): segna Adorni al novantesimo! (Serie B, 16 agosto 2024)

Proprio Gomis si vede però costretto ad abbandonare il terreno di gioco venendo sostituito da Desplanches verso il 37′ a causa di un infortunio rimediato ad un ginocchio dopo uno scontro fortuito con Borrelli avvenuto qualche istante prima. I palermitani tornano ad affacciarsi in attacco intorno al 44′ con un tiro di Insigne finito direttamente in curva. Nel secondo tempo gli uomini guidati dal tecnico Maran ricominciano con un piglio più propositivo rispetto a quanto ammirato in avvio di gara ed è Cistana a calciare alto al 48′.

Video/ Brescia Venezia (3-1) gol e highlights: doppietta di Olzer! (Coppa Italia 11 agosto 2024)

La squadra di mister Dionisi non si lascia impressionare e replica con Ranocchia, fermato da Lezzerini, al 49′ sebbene rischi qualcosa al 52′ sull’occasione non capitalizzata da Bertagnoli. Nel finale Adorni ci prova di testa al 72′ ed il tiro di Verreth viene fermato da Desplanches al 78′ ma è proprio lo stesso Adorni a firmare la rete del vantaggio definitivo al 90′ con un colpo di testa vincente su assist di Dickmann.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Aureliano, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Dickmann al 12′ da un lato e Di Francesco al 45’+3′ dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche in questa prima giornata del campionato cadetto consegna tre punti al Brescia mentre il Palermo rimane fermo a zero nella classifica della Serie B 2024/2025.

Video/ Parma Palermo (0-1) gol e highlights: risolve Insigne nel primo tempo! (Coppa Italia 11 agosto 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA PALERMO