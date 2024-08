DIRETTA BRESCIA PALERMO, INIZIA LA SERIE B

Riecco la Serie B! La diretta Brescia Palermo aprirà la stagione della seconda divisione del calcio italiano in questo venerdì 17 agosto 2024 alle ore 20:30. Allo Stadio Mario Rigamonti è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

La stagione di entrambe le squadre è già iniziata in Coppa Italia ed entrambe sono riuscite a mettere a referto una vittoria importante contro una squadra di Serie A: i lombardi contro il Venezia 3-1 mentre i siciliani con il Parma di misura.

Video/ Brescia Venezia (3-1) gol e highlights: doppietta di Olzer! (Coppa Italia 11 agosto 2024)

Per tutti e due i club, la passata stagione era terminata con la corsa alla Serie A tramite playoff. Il Brescia è uscito contro il Catanzaro ai quarti di finale mentre il Palermo, dopo aver battuto la Sampdoria, si è arreso al Venezia in semifinale.

DOVE VEDERE BRESCIA PALERMO, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

La diretta Brescia Palermo verrà trasmessa su Dazn. La piattaforma streaming si è assicurata i diritti della seconda divisione di calcio italiano anche per la stagione 2024/2025.

Video/ Parma Palermo (0-1) gol e highlights: risolve Insigne nel primo tempo! (Coppa Italia 11 agosto 2024)

La diretta Brescia Palermo in streaming è sempre offerta Dazn grazie all’applicazione che si potrà scaricare su smartphone, tablet e pc. Naturalmente bisognerà avere sottoscritto l’abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PALERMO

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Brescia Palermo per addentrarci meglio sulla prima partita di Serie B per questa stagione. I biancoazzurri giocheranno col 4-3-2-1 con Lezzerini in porta, Dickmann a destra e Jallow a sinistra e il duo Cistana-Adoni al centro. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Bisoli, Bertagnoli e Verreth. Olzer e Galazzi alle spalle di Borrelli.

Diretta/ Parma Palermo (risultato finale 0-1): Gomis blinda il punteggio! (Coppa Italia 11 agosto 2024)

I rosanero invece si schiereranno con il 4-3-3. Tra i pali Gomis, eroe della Coppa Italia contro il Parma, difeso qualche metro più avanti da Diakité, Nedelcearu, Nikolaou e Lund. Le due mezzali saranno Gomes e Ranocchia con Blin in regia. Davanti Insigne, Brunori e Di Francesco

QUOTE PER LE SCOMMESSE BRESCIA PALERMO

Ora è il momento di dare un’occhiata alle quote per le scommesse sulla diretta Brescia Palermo. I favoriti sono gli ospiti dato che i rosanero sono dati a 2.50 mentre la Leonessa a 2.80. Per quanto riguarda il pareggio parliamo di una quota pari a 3.20.

Difficile per i bookmakers che la partita finisca con più di 2 gol dato che l’Over 2.5 è quotato a 2.15 contro l’1.67 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.75 e 1.95.