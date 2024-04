DIRETTA BRESCIA VENEZIA/ Video streaming tv: qualche rimpianto in stagione (basket A1, oggi 14 aprile 2024)

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: STAGIONE OTTIMA, MA CON RIMPIANTI

Siamo a pochi minuti dalla diretta di Brescia Venezia: cosa si può dire di queste due squadre? Sicuramente la loro è un’ottima stagione: non può essere diverso il discorso se parliamo di una Germani capolista da parecchio tempo e che fino a questo momento ha saputo mettere alle spalle due corazzate come Milano e Virtus Bologna e anche la stessa Reyer, nonostante il calo di queste ultime settimane (strutturale). Tuttavia il rammarico esiste, anche per una Venezia che forse non pensava di poter lottare per il primo posto: la Reyer ha scialacquato incredibilmente la Eurocup, mancando la qualificazione agli ottavi di finale che era alla portata.

DIRETTA/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 70-89): Shengelia 16 punti (basket A1, 7 aprile 2024)

Venezia poi condivide il rimpianto della Coppa Italia: le due squadre erano prima e seconda testa di serie del tabellone ma la Leonessa ha incrociato una Napoli che, squadra del destino, ha poi vinto il trofeo mentre alla Reyer non è bastato demolire Pistoia, in semifinale è arrivata Milano che ha avuto la meglio in maniera netta. Insomma, la regular season della Serie A1 sta andando nel migliore dei modi ma nel corso dell’annata sia Brescia che Venezia hanno già mancato qualche obiettivo che era considerato importante, anche per questo sarà molto interessante scoprire come chiuderanno la prima fase del campionato… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Brescia Tortona (risultato finale 72-65): la spunta la Leonessa! (basket A1, 6 aprile 2024)

BRESCIA VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Venezia è una delle due che nella 27^ giornata di Serie A1 sono fornite dalla televisione satellitare: l’emittente è sempre Eurosport, per stasera l’appuntamento è sul secondo canale che trovate al numero 211 del decoder. Sarà allora una visione riservata ai soli abbonati a Sky, con il pacchetto tradizionale; va anche ricordato che, sempre in abbonamento, sarà possibile seguire Brescia Venezia sulla piattaforma DAZN (in diretta streaming video) che ha acquisito i diritti dell’intero campionato di basket. Tabellino play-by-play, boxscore aggiornato in tempo reale e altre informazioni utili sulla partita saranno reperibili come sempre sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it.

Diretta/ Varese Brescia (risultato finale 92-95): successo e primo posto! (Basket)

BRESCIA VENEZIA: BIG MATCH AL PALALEONESSA!

Brescia Venezia, partita in diretta dal PalaLeonessa, prende il via alle ore 19:00 di domenica 14 aprile 2024: nella 27^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 abbiamo uno straordinario incrocio tra due squadre che hanno lottato per vincere la regular season, usiamo il tempo passato perché la Reyer, perdendo in casa contro la Virtus Bologna, ha forse esaurito le possibilità di prendersi il primo posto (come accaduto al termine dell’andata) ma virtualmente ci crede, vincendo questa sera arriverebbe a una gara da Brescia anche se poi ci sarebbero Virtus Bologna e Milano con cui fare i conti.

La Germani continua a stupire, o meglio: ormai che Brescia sia capolista non fa più notizia, stiamo parlando di una solidissima realtà che ha vinto anche contro Tortona e davvero ha le sue chance più che concrete di arrivare davanti a tutte le altre, aumentando in maniera sensibile la candidatura a uno scudetto che, comunque, per ora resta ancora un sogno o un obiettivo non troppo vicino. Vedremo cosa succederà nel corso della diretta di Brescia Venezia, i cui temi principali vanno ulteriormente sviscerati prima della palla a due.

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: UN ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Brescia Venezia, una partita che può facilmente essere un antipasto di playoff: dopo la giornata scorsa infatti avevamo la Germani al primo posto e la Reyer al quarto, questo ci dice che le due squadre, difendendo il fattore campo nel primo turno, sarebbero destinate a incrociarsi in una lussureggiante semifinale. Certamente lo scenario della classifica può cambiare e anche tanto nelle ultime quattro giornate di regular season, Brescia però vuole difendere il suo primato perché sarebbe anche un segnale importante per la concorrenza.

Dobbiamo fare elogi anche a Venezia, in ogni caso: la Reyer è ancora lì a giocarsela, e dopo l’esonero di Walter De Raffaele durante la passata stagione non era così scontato che gli orogranata tornassero a essere competitivi insieme alle altre big, rimanendo sempre attaccati e a volte anche con la prima posizione. Applausi a Neven Spahija per come ha saputo cementare il gruppo, ma adesso chiaramente bisogna fare qualche step in più perché un’ottima stagione regolare sarebbe poca cosa con un playoff deludente, e lo stesso vale per Brescia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA