Video/ Brescia Sampdoria (3-1) gol e highlights: blucerchiati sconfitti nettamente (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA SAMPDORIA: LA SINTESI

Il Brescia piega senza grandi problemi la Sampdoria e conquista tre punti preziosi in chiave salvezza. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Jallow! La sblocca il Brescia! Cross di Galazzi che trova Jallow, il centravanti la piazza sotto la traversa. Giordano prova a rispondere, dribbling in area e tiro fuori. Vieira calcia dal limite, ottima la risposta di Lezzerini. Verre in mezzo da punizione, Askildsen di testa non trova la porta. Borrelli! Raddoppia il Brescia! Salta due avversari, Yepes e Gonzalez, e dopo un rimpallo calcia per il raddoppio. Bjarnason! Tris del Brescia! Galazzi imbuca per Bjarnason che in area non sbaglia. Termina la prima frazione di gara, Brescia avanti di tre reti.

Iniziativa personale di Galazzi che poi prova il servizio d’esterno per un compagno di squadra, ottima la chiusura avversaria. Tocco di mano di Bjarnason in area, per il VAR è regolare. Van De Looi coglie la traversa dopo un calcio d’angolo! Da angolo palla a Mangraviti da solo in area, il difensore spreca clamorosamente! Stojanovic ci prova dalla lunga distanza, Lezzerini risponde presente. Bianchi, da solo contro Stankovic, ha il pallone del poker ma spreca clamorosamente. Giordano! Accorcia la Sampdoria! Da corner la sfera arriva a Giordano che da fuori area sigla un bel gol. Termina il match, vince il Brescia.

IL TABELLINO DI BRESCIA SAMPDORIA

RETI: 10′ Jallow, 34′ Borrelli, 42′ Bjarnason, 86′ Giordano.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Adorni (46′ Papetti), Cistana, Jallow, Mangraviti; Dickman, Van De Looi, Galazzi (81′ Fogliata); Bjarnason, Bisoli; Borrelli. Allenatore: Maran.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Giordano; Kasami (70′ Ricci), Yepes Laut (70′ Stojanovic) Vieira (30′ Askildsen); Verre (70′ Delle Monache), Esposito (82′ La Gumina), De Luca. Allenatore: Baronio.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

NOTE: ammoniti Yepes Laut, Kasami, Depaoli, Jallow.

