Video/ Brescia Sassuolo (0-2): highlights e gol. Traorè e Caputo! (Serie A)

Si è chiuso col successo in trasferta dei neroverdi col risultato di 2-0, il recupero della 7^ giornata della Serie A che si è disputato ieri al Rigamonti: come si vede nel video di Brescia Sassuolo, la squadra di De Zerbi ha ben trovato i tre punti lasciati in sospeso, battendo una pur coraggiosa leonessa. E’ proprio la squadra di Corini poi la prima a lanciarsi in avanti non appena iniziato il match: il ritmo però non pare elevatissimo ed è solo dopo il 20’ che pure gli emiliani cominciano a farsi vedere. E’ proprio il club emiliano però a trovare la prima marcatura: al 25’ Traorè beffa tra i pali Alfonso, ben sfruttando un passaggio in profondità di Berardi. Il Brescia non ci sta e torna a spingere: al 40’ ecco il gol di Mario Balotelli, ma che viene annullato per posizione in fuorigioco. Nella ripresa sono sempre le rondinelle a farsi avanti ed è solo con grande fatica che il Sassuolo si rimpadronisce del possesso palla: al 26’ arriva poi il gol dei sigillo a firma di Caputo. Pur sotto di due gol, la squadra di casa prova di tutto per riaprire il match ma il triplice fischio finale sancisce il successo in trasferta dei neroverdi.

IL TABELLINO

BRESCIA-SASSUOLO 0-2 (0-1)

Marcatori: 25′ Traoré (S), 71′ Caputo (S)

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso 5; Sabelli 5.5, Cistana 6, Chanchellor 5, Mateju 5.5; Bisoli 6, Tonali 5.5, Romulo 5.5; Spalek 5 (65′ Ndoj 5); Torregrossa 6 (72′ Donnarumma 5.5), Balotelli 6 (78′ Matri 6). All.: Corini 5.5.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo 7; Toljan 5.5, Romagna 6.5, Marlon 6.5, Rogerio 6 (72′ Kyriakopoulos 6); Traoré 7, Obiang 6, Locatelli 6.5; Berardi 7 (88′ Peluso sv), Caputo 7, Boga 5.5 (85′ Duncan sv). All.: De Zerbi 6.5.

AMMONIZIONI: Toljan (S), Rogerio (S), Obiang (S), Spalek (B), Torregrossa (B)

VIDEO BRESCIA SASSUOLO, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA