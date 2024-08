VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA VENEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti il Brescia ha la meglio sul Venezia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lagunari cominciano il match affacciandosi in avanti senza remore come suggerito dalla conclusione di Duncan parata in calcio d’angolo già al 4′. Gli arancioneroverdi si disperano quindi al 13′ quando Gytkjaer centra il palo e, sul ribaltamento di fronte, le Rondinelle hanno invece successo nello sbloccare il punteggio per merito della rete firmata da Borrelli, protagonista con un colpo di testa preciso su assist dalla destra di Bisoli.

Gli uomini di mister Di Francesco ci riprovano quindi con Gytkjaer, poco fortunato al 19′, e nell’ultima parte della frazione pure con Sagrado, il quale viene disinnescato ottimamente dal portiere Lezzerini al 45’+4′. Nel secondo tempo i lombardi trovano il gol del raddoppio immediato già al 46′ grazie ad Olzer, che realizza con l’aiuto di Diakité. Il solito Gytkjaer continua a collezionare opportunità fallite tra il 55′ ed il 65′.

Nel finale Olzer completa la doppietta personale calando il tris per i suoi all’81’ ed i veneti segnano inutilmente la rete della bandiera all’89’ con un colpo di testa di Idzes sul calcio d’angolo battuto dal subentrato El Haddad. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, proveniente dalla sezione di Livorno, ha estratto il cartellino giallo un’unica volta ammonendo soltanto Sverko al 90’+1′ tra i calciatori del Venezia. La vittoria conquistata in casa permette al Brescia di qualificarsi al prossimo turno della Coppa Italia 2024/2025, in cui affronterà il Monza, mentre il Venezia viene eliminato dal torneo.

