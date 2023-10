Video/ Brindisi Casertana (1-4) gol e highlights: poker con Proietti! (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI CASERTANA: LA SINTESI

Allo Stadio Franco Fanuzzi la Casertana supera in trasferta il Brindisi per 4 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Cangelosi si rendono subito pericolosi al 7′ quando Montalto coglie un palo provando ad insaccare la sfera respinta da Saio sulla punizione battuta da Anastasio. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu riescono a passare in vantaggio al 22′ grazie alla rete messa a segno da Tavernelli. Ci pensa quindi il suo compagno Montalto a trovare il gol del raddoppio immediato al 28′, su assist di Carretta che firma a sua vola il tris al 44′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Bizzotto sul solito Montalto.

DIRETTA/ Brindisi Casertana (risultato finale 1-4): espulso Cancelli! (Serie C, 22 ottobre 2023)

Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i Falchetti non sollecitano Saio tra i pali sulla deviazione da corner di Soprano al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro Proietti, liberato da Carretta, sigla il poker definitivo al 64′ ed i pugliesi accorciano inutilmente le distanze di testa con Bunino al 69′ oltre a rimanere in inferiorità numerica dall’82’ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Cancelli.

Diretta/ Casertana Avellino (risultato finale 0-2): Marconi chiude i giochi (Serie C, 16 ottobre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Giaccaglia, proveniente dalla sezione di Jesi, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Valenti, Petrucci, Bizzotto, Cancelli, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Costa da un lato, Anastasio dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono alla Casertana di salire a quota 11 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Brindisi non si muove, rimanendo fermo a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI CASERTANA: IL TABELLINO

Brindisi-Casertana 1 a 4 (p.t. 0-3)

Video/ Foggia Brindisi (2-0) gol e highlights: derby pugliese ai rossoneri (Serie C, 14 ottobre 2023)

Reti: 22′ Tavernelli(C); 28′ Montalto(C); 44′ RIG. Carretta(C); 64′ Proietti(C); 69′ Bunino(B).

Assist: 28′, 64′ Carretta(C).

BRINDISI (4-2-3-1) – Saio; Valenti, Bizzotto, Gorzelewsky, Monti; Cancelli, Malaccari; Albertini, Petrucci, Fall; Golfo. A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Ceesay, Bunino, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, De Angelis, De Feo, Costa, Ganz. Allenatore: Ciro Danucci.

CASERTANA (4-3-3) – Venturi, Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Carretta, Montalto, Tavernelli. A disposizione: Marfella, Curcio, Matese, Galletta, Del Prete, Paglino, Taurino, Turchetta, Cadili. Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

Arbitro: Filippo Giaccaglia (sezione di Jesi).

Ammoniti: 19′ Valenti(B); 36′ Anastasio(C); 42′ Petrucci(B); 50′ Bizzotto(B); 81′, 82′ Cancelli(B); 90’+1′ Costa(B).

Espulsi: 82′ Cancelli(B).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI CASERTANA













© RIPRODUZIONE RISERVATA