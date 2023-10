DIRETTA/ Brindisi Casertana (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA BRINDISI CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Brindisi Casertana presenta due squadre che si trovano rispettivamente al diciottesimo e sedicesimo posto in campionato. Una sfida quindi dall’alto sapore di salvezza con i padroni di casa che però hanno giocato una partita meno rispetto ai campani. Brindisi che ha raccolto 7 punti in altrettante sfide di campionato con 8 gol realizzati e ben tre in più subiti. I migliori marcatori della squadra risultano essere Bizzotto, Valenti e Bunino, con due centri in campionato. L’andamento in casa li ha visti raccogliere quattro dei 7 punti totali.

L’andamento in trasferta della Casertana, invece, li ha visti raccogliere ben sei punti degli 8 totali. Una formazione che, quindi, si trova a suo agio maggiormente lontano dal campo di casa. Il miglior marcatore della squadra risulta essere l’ex Catanzaro e Foggia Alessio Curcio con quattro reti in campionato, avendo segnato nei match contro Latina, Potenza, Monopoli e Monterosi. La formazione campana, con 5 gol realizzati, risulta però essere il secondo peggior attacco del campionato. Soltanto un punto separa le due formazioni in classifica. (Marco Genduso)

BRINDISI CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Casertata sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Casertana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BRINDISI CASERTANA: PUGLIESI PER VINCERE!

Brindisi Casertana, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. In campo si sfidano due squadre che provengono dalla categoria dilettantistica. Da un lato, c’è la squadra di Ciro Danucci, che viene da una sconfitta nel derby pugliese contro il Foggia (2-0), ma aveva ottenuto due risultati utili nei confronti della Juve Stabia (1-1) e del Latina (1-3).

Dall’altro lato, troviamo gli uomini di Vincenzo Cangelosi, che hanno subito la loro seconda sconfitta della stagione giocando in casa contro l’Avellino (0-2). Attualmente, solo un punto separa queste due squadre in classifica: la Casertana si posiziona al quattordicesimo posto con 8 punti, ottenuti da una sola vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte, mentre il Brindisi è terzultimo con 7 punti, frutto di 2ue vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Potrebbe già essere una sfida salvezza nell’economia del girone C.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI CASERTANA

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Casertana, match che andrà in scena allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Per il Brindisi, Ciro Danucci schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Valenti, Bizzotto, Gorzelewsky, Monti; Ceesay, Malaccari; Albertini, Bunino, Fall; Ganz. Risponderà la Casertana allenata da Vincenzo Cangelosi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Venturi, Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Carretta, Tavernelli, Curcio.

BRINDISI CASERTANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brindisi Casertana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Brindisi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Casertana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











