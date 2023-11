Video/ Brindisi Catania (0-2) gol e highlights: al Fanuzzi la decidono Sarao e Bocic (1 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI CATANIA: SINTESI

Il Catania supera in casa il Brindisi grazie alle reti di Sarao e Bocic. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Errore di Petrucci, recupera la sfera Serao che calcia ma non trova la porta. Chiricò calcia con il sinistro, palla fuori. Bouah prova l’azione personale e trova un calcio d’angolo. Sarao colpisce bene di testa, palla fuori di poco. Galano recupera la sfera su Quaini, conclusione sballata. Azione personale di Lombardi che spreca tutto al momento di concludere. Cinque minuti alla fine della prima frazione, non si sblocca il match. Senza alcun recupero il direttore di gara manda le due compagini negli spogliatoi.

Lombardi scambia con Galano e calcia, conclusione centrale. Bouah supera un avversario e calcia, Albertazzi blocca senza problemi. Bocic aggancia e prova a superare Valenti bravo nella chiusura. Sarao! La sblocca il Catania! Cross con il contagiri di Chiricò con Sarao che di testa non sbaglia. Rocca per Mazzotta che viene chiuso prima della conclusione vincente. Bocic! Raddoppia il Catania! Brutto errore di Albertazzi con Bocic che a porta vuota sigla il raddoppio. Sei i minuti di recupero. Termina il match.

IL TABELLINO DI BRINDISI CATANIA

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Gorzelewski (78′ Mazia), Bizzotto, Cappelletti; Valenti, Cancelli, Petrucci, Lombardi (65′ Vona), Monti; Bunino (65′ Fall), Galano (86′ Moretti). A disp.: Auro, Saio, Ceesay, Bellucci, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Ganz. All. Danucci

CATANIA (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Lorenzini, Castellini (46′ Mazzotta); Rocca (82′ Zanellato), Quaini, Zammarini; Chiricò (78′ Chiarella), Sarao (88′ Dubickas), Marsura (46′ Bocic). A disp.: Albertoni, Toscano, Maffei, Curado, Ladinetti, De Luca. All. Tabbiani.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1 (Laghezza-Rastelli).

MARCATORI: 71′ Sarao, 75′ Bocic

NOTE: Ammoniti: Castellini, Silvestri, Zammarini, Bocic, Gorzelewski

