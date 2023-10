Video/ Brindisi Juve Stabia (1-1) gol e highlights: Valenti risponde a Candellone (10 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI JUVE STABIA: LA CRONACA

Brindisi e Juve Stabia si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Candellone e Valenti. Andiamo a rivivere tutte le emozioni di un match ricco di episodi. Sono trascorsi dieci minuti di gara, latitano le emozioni. Ceesay recupera palla a centrocampo ma subisce fallo. Ci prova Piscopo, Bizzotto devia in calcio d’angolo. Palla messa in mezzo, Nicolao trattiene Candellone in area, il direttore di gara indica il dischetto! Candellone va sul dischetto e non sbaglia! Si accende una mini rissa dopo l’esultanza di Candellone, a farne le spese è Romeo che viene espulso! Campani in dieci! Malaccari ci prova da fuori area, la sfera viene deviata in angolo. Siamo giunti a metà della prima frazione di gara, Juve Stabia avanti ma con un uomo in meno. Brindisi che sta provando a trovare il varco giusto ma la Juve Stabia chiude bene tutti i varchi. Bizzotto si prende il giallo dopo il fallo su Candellone. Attacca ancora il Brindisi, Bizzotto ci prova di testa ma serve Nicolao, nuovo crossa fuori misura. Albertini commette fallo su Mignanelli, c’è il giallo, partita molto nervosa. Ancora in attacco il Brindisi, Fall viene fermato in maniera irregolare, fischiata la punizione. Ceesay colpisce di testa da ottima posizione ma non trova la porta! Termina la prima frazione di gioco, Juve Stabia avanti grazie al rigore di Candellone.

Nicolao parte in contropiede e crossa, Thiam blocca senza problemi. Valenti! La riprende il Brindisi! Nicolao la mette in mezzo e trova la sponda di Fall che calcia e trova Valenti, da pochi passi la mette in rete. Ganz prova subito a trovare il raddoppio ma la sua conclusione viene respinta! Nicolao prova su punizione, palla fuori di un soffio, Brindisi che ora attacca a testa bassa per provare a ribaltarla. Bunino calcia da solo in area, Thiam compie una grandissima parata! Buglio si divora il vantaggio per la Juve Stabia! Candellone serve il compagno di squadra che la mette fuori da solo contro il portiere avversario! Tiro cross di Ganz, per poco Nicolao non arriva all’appuntamento con il gol! Espulso Galano! Il centravanti del Brindisi prende il rosso dopo un brutto intervento su Guarracino. Rigore a favore del Brindisi! Palla in area per Valenti che subisce il fallo di Bachini, il direttore di gara indica il dischetto. Ganz calcia centrale per la facile parata di Thiam! Manca pochissimo alla fine di un match ricco di episodi. Triplice fischio del direttore di gara!

IL TABELLINO DI BRINDISI JUVE STABIA

Brindisi Fc (4-2-3-1): Saio; Valenti; Gorzelewski; Bizzotto (Bellucci dal 1′ st); Nicolao; Malaccari; Ceesay; Albertini (Ganz dal 1′ st); Costa (Golfo dal 5′ st); Fall (Galano dal 26′ st); Bunino (Moretti dal 18′ st). A disp.: Albertazzi; Vona; Monti; Cancelli; Petrucci; Lombardia; Mazia; Cappelletti; De Angelis; De Feo. All.: Danucci

Juve Stabia (3-5-2): Demba; Bellich; Romeo; Buglio; Piscopo (Folino dal 33′ st); Baldi; Mignanelli (Meli dal 33′ st); Bachini; Candelone; Erradi (Guarracino dal 18′ st); Leone (Andreoni dal 1′ st). A disp.: Signorini; Esposito; La Rosa; Maselli; Bentivegna; Gerbo; D’Amore; Rovaglia; Picardi; Marranzino; Vimercati. All. Guidi

Arbitro: Fabrizio della sezione di Paola, coadiuvato da Marchese della sezione di Pavia e Tchato della sezione di Aprilia e dal quarto uomo Bozzetto della sezione di Bergamo

Marcatori: Candelone (Js) al 17’ pt; Valenti (Br) al 7′ st

Note – Calci d’angolo: Br (8); Js (2); Ammoniti: Br (2); Js (2). Espulsi: Romeo (Js) al 17’ pt; Galano (Br) al 34′ st

