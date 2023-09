Video/ Brindisi Monterosi Tuscia (2-1) gol e highlights: Bunino completa la rimonta (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI MONTEROSI: LA PARTITA

Il Brindisi supera il Monterosi Tuscia in rimonta grazie all’autorete di Sini e Bonino. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Silipo per Frediani che da fuori area non inquadra lo specchio. Siamo giunti al quindicesimo minuto di gara, ritmi sempre bassi. Cappelletti ci prova dalla distanza, Mastrantonio blocca senza problemi. Intanto problemi per Verde al ginocchio, il calciatore appare molto dolorante, potrebbe trattarsi purtroppo di infortunio grave. Malaccari calcia a botta sicura, salva un difensore avversario! Verde intanto deve lasciare il campo. Costantino! La sblocca il Monterosi! Silipo pesca Costantino che da due passi insacca ma trova anche la deviazione di Cappelletti! Golfo ci prova da fuori area, Mastrantonio para. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI MONTEROSI, IL SECONDO TEMPO

Albertini calcia da fuori area e sfiora l’incrocio dei pali! Autogol Sini e pareggio del Brindisi! Nicolao la mette in mezzo, Sini interviene malissimo e condanna il suo portiere. Ganz per Lombardi che calcia e sfiora il sorpasso! Nicolao in mezzo per Albertini che da due passi non inquadra la porta e spreca. Contropiede del Monterosi con Costantino che da solo contro Saio calcia sul portiere avversario! Costantino ancora pericoloso, Saio compie una grandissima parata! Cross di Albertini, il portiere avversario respinge su Bunino che trova il gol del sorpasso! Termina il match.

BRINDISI MONTEROSI, IL TABELLINO

Brindisi Fc – Monterosi: 2-1

Brindisi Fc: Saio; Valenti, Gorzelewski; Cappelletti; Monti (Nicolao dal 3’ st); Malaccari; Ceesay (Petrucci dal 27’ st); Golfo (Bunino dal 27’ st); Moretti (Ganz dal 15’ st); Albertini; Fall (Lombardi dal 1’ st). A disposizione: Albertazzi; Auro; Vona; Cancelli; Mazia; Bellucci; De Angelis; De Feo; Costa. All. Danucci

Monterosi Tuscia: Mastrantonio; Verde (Tolomello dal 30’ pt); Crescenzi; Di Francesco (Palazzino dal 1’ st); Costantini (Vano dal 43′ st); Frediani; Cinaglia; Tartaglia (Di Renzo dal 43′ st); Sini; Altobelli (Fantacci dal 25’ st); Silipo. A disposizione: Rigon; Di Paolantonio; Ekuban; Giordani; Piroli; Perrotta; Conti; Ferreri. All. Romondini

Arbitro: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, coadiuvato da Nigri della sezione di Trieste e Tomasi della sezione di Schio. Quarto uomo Buratta della sezione di Rossano

Marcatori: autogol Cappelletti (Br), al 36’ pt; augotol Sini (Mnt) al 15’ st; Bunino (Br) al 45′ st

Note – Calci d’angolo: Br (3); Mnt (2). Ammonizione: Br (2); Mnt (2)

